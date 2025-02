„Tači bi trebalo da slavi u Prištini, ne iza rešetaka u Hagu“: Grenel čestitao godišnjicu nezavisnosti Kosova

„Želim svim svojim prijateljima na Kosovu sretnu i sigurnu proslavu 17. godišnjice njihove nezavisnosti“, napisao je Grenel na Iksu.

Međutim, kako je naveo Grenel, ovaj jubilej je „zasjenjen ozbiljnom nepravdom“.

I wish all my friends in #Kosovo a joyous and safe celebration on the 17th anniversary of their independence.

However, this milestone is overshadowed by a grave injustice. The founding father of Kosovo’s statehood, President Hashim Thaçi, should be celebrating today in Pristina…

— Richard Grenell (@RichardGrenell) February 17, 2025