Trump porušio sve predsjedničke rekorde, zbog danonoćnog pričanja, premoreni daktilografi očajnički vape za pojačanjima

Otkako se Donald Trump 20. siječnja vratio na čelo Sjedinjenih Država, stenografi Bijele kuće našli su se u velikom problemu. Novi predsjednik toliko priča da ljudi odgovorni za transkribiranje njegovih javnih izjava ulažu ekstremne napore da zapišu sve njegove riječi.

Recimo, Trump ih je izgovorio više od 22.000 na dan inauguracije, a zatim još 17.000 kad je posjetio lokacije razorene u oluji koja je pogodila Sjevernu Karolinu i opožarena područja u Kaliforniji.

Četiri godine Bidenove tišine

Nakon četiri godine relativne tišine Joe Bidena, Trump predstavlja krupan zalogaj i za najpredanijeg stenografa Bijele kuće, piše dopisnik AP-a iz Bijele kuće Chris Megerian. Već su krenuli razgovori o mogućnosti zapošljavanja dodatnog osoblja kako bi se smanjilo opterećenje tih izmorenih ljudi, tvrde za AP izvori upoznati s problematikom.

Bujica riječi jedna je od najuočljivijih promjena nakon odlaska Bidena, jer Trump očito žudi za svjetlima reflektora, vjerojatno zbog toga što bolje od većine političara razumije da je privlačenje pozornosti oblik moći.

Utišao je glasove protivnika

U srijedu je, primjerice, tijekom svečanosti potpisivanja zakona za ubrzavanje deportacija migranata, Trump neumorno govorio o svojim postignućima. Tvrdio je da Hamas koristi kondome koje je financirao SAD za izradu bombi u Gazi, a zatim branio napore vlastite administracije da zamrzne federalnu potrošnju i smanji radnu snagu.

Zatim je skrenuo s teme i opisivao nasilje u kojem navodno sudjeluju migranti, a potom iznenadio objavom da će zaljev Guantanamo na Kubi poslužiti kao centar za pritvaranje ilegalnih migranata. Dakako, Trumpove izjave i dalje su prepune neistina, uključuju i neutemeljene optužbe o izbornoj prijevari i tvrdnje da je kalifornijska politika upravljanja vodom pogoršala nedavne šumske požare.

Nikad se ne zna koliko je ozbiljan

Ponekad otvoreno govori o geopolitičkim pitanjima, poput nedavne sugestije da bi Palestince trebalo raseliti iz Gaze dok se enklava ponovno gradi. Ponekad je teško znati treba li ga shvatiti ozbiljno, primjerice kada razmišlja o služenju trećeg mandata, što nije dopušteno po Ustavu SAD-a.

Svi se, međutim, slažu da je Trumpa, otkako se vratio u Bijelu kuću, teško ignorirati. “On upravlja vijestima pod svojim uvjetima. Postao je izvršni urednik Amerike”, komentirao je Michael LaRosa, koji je radio kao televizijski producent prije nego što je postao glasnogovornik bivše prve dame Jill Biden.

U prvom tjednu pričao je pet sati više nego Biden

Većina predsjednika pokušava započeti mandat u velikom stilu, pokušavajući iskoristiti trenutak kada je njihov utjecaj na vrhuncu. Trump je posve druga kategorija.

Demokratski predsjednik Joe Biden u prvom je tjednu po preuzimanju mandata govorio pred kamerama dva sata i 36 minuta, i pritom izgovorio 24.259 riječi, prema podacima koji je generirao Factba.se.

Usporedbe radi, Trump je prošloga tjedna govorio sedam sati i 44 minute. Pritom je izgovorio 81.235 riječi. To je dulje od gledanja trilogije Star Warsa uzastopno i više riječi nego što zajedno imaju Shakespeareove drame “Macbeth”, “Hamlet” i “Richard III”. To je također puno više riječi nego što ih je Trump izgovorio u prvom tjednu svojeg prvog mandata prije osam godina. Tada je pred kamerama pričao “samo” 3 sata i 41 minutu i izgovorio 33.571 riječ.

Znao kako privući pažnju medija

Trump već nekoliko desetljeća naporno uvježbava najbolje metode kako natjerati ljude da mu posvećuju pažnju. Dok je bio njujorški poslovni čovjek, bio je česta tema tračerskih rubrika i stavljao svoje ime na svaki proizvod koji je prodavao. Njegova popularnost dosegnula je vrhunac s reality TV emisijom “Pripravnik”, kada je dospio u dnevnu sobu svake američke obitelji.

“Jedna od stvari koja mu je dala prednost je to što razmišlja kao izvršni producent. On uvijek programira sljedećih sat vremena unaprijed i pokušava zadržati svoju publiku angažiranom”, komentirao je Kevin Madden, republikanski komunikacijski strateg.

Nedugo nakon što je Trump položio prisegu, moglo se naslutiti što očekuje američku javnost. Održao je inauguracijski govor, a zatim se nastavio obraćati pristašama u govoru koji je bio dulji od inauguracijskog.

Voli usporedbe s Bidenom

Zatim je govorio u areni u središtu grada na skupu okupljenoj masi, a kasnije je gotovo sat vremena u Ovalnom uredu odgovarao na pitanja novinara dok je potpisivao izvršne naloge.

U jednom trenutku se obratio dopisniku Fox Newsa Peteru Doocyju i upitao ga je li Biden ikada imao sličnu konferenciju za novinare. “Peter, koliko je Biden ima ovakvih konferencija?”, glasilo je pitanje. Doocy mu je odgovorio da nije imao niti jednu.

Na svakom koraku dostupan novinarima

U petak je Trump pokazao da se daleko bolje snalazi u neplaniranim situacijama nego Biden. Tada je razgovarao s novinarima dok je ujutro izlazio iz Bijele kuće. Ponovno je razgovarao s njima nakon slijetanja u Sjevernu Karolinu, zatim ponovno na brifingu o obnovi i sanaciji štete nakon uragana Helene. Zatim je ponovno razgovarao s novinarima prilikom susreta sa žrtvama oluje.

Trump: “I was talking to people from Austria…who live in forests. One of the great leaders…says ‘we don't have forest fires, we have trees that are more flammable than in California but they…rake their forests.”

Is he really this fucking stupid?

pic.twitter.com/GRfCI2L6vh

— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) January 25, 2025