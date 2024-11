Dodik: Napravili smo dogovor oko tačaka koje nisu male, siguran sam da će sve to biti realizirano

– Imamo dogovore oko nekih važnih sporazuma i projekata. Razgovarali smo o planu rasta, zaključili smo da u okviru Plana rasta u ponedjeljak će biti održan jedan sastanak na kojem će se doći do formulacije koja će biti potvrđena na našem narednom sastanku u srijedu u Sarajevu. Dogovorili smo se vezano Zakon o ličnim podacima i zaštiti ličnih podataka da se riješe nedoumice, koje smo imali vezano za nadležnosti kako bi imali finalizovan u srijedu i naravno zakon o graničnoj kontroli. On je važan za evropski put BiH, radna grupa koja je to radila treba nam raščistiti nedoumice i vjerujem da ćemo to raditi. Moram izraziti zadovoljstvo da smo imali dobru atmosferu i ona je rezultirala mnogim tačkama koje smo dogovorili – kazao je Dodik.

Dodao je da tačke koje su dogovorene nisu male.

– Da me neko jutros pitao, ne bih rekao da će se nešto slično desiti. Potpuno sam siguran da ono što smo dogovorili bit će realizirano. Koristili smo se metodom tačku po tačku, pa se pravio dogovor o tome. Nigdje nije ostalo nerazumijevanje i ono što je bilo sporno nismo stavljali u razgovor. Mogu da izrazim nezadovoljstvo i zahvalnost partnerima koji su učinili napor da danas baš ovdje napravimo jedan dogovor. Vjerujem u to. Evropski put BiH jeste važan i moramo uvažavati specifičnosti BiH, mora se poštivati mehanizam koordinacije kroz evropski put. Koliko god da on pravio probleme, moramo tražiti rješenje koje ćemo činiti na nivou organa i koordinacije koju imamo – naglasio je Dodik.

