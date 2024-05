Mostar ne zaboravlja prijatelje: Nagrada Mostar Peace Conection za Royja Gutmana

Prethodno je u pratnji domaćina posjetio Stari most gdje je u njegovu čast izveden počasni skok, nakon što je u rijeku s luka mosta spušteno cvijeće.

U godini kada Mostar obilježava 20 godina od obnove Starog mosta, na prijedlog Sarajevskog univerziteta, Centar za mir donio je odluku da tradicionalnu međunarodnu nagradu “Mostar Peace Conection”, dodijeli upravo Gutmanu. Ova međunarodna nagrada dodjeljuje se za izuzetan doprinos promociji mira i saradnje među ljudima širom svijeta. Za Bosnu i Hercegovinu i njene građane Gutmanove ime ostat će trajno upisano kao ikona i znamen zahvalnosti i poštovanja nakon što je svijetu pokazao šta znači hrabrost i borba za istinu u ratu u Bosni i Hercegovini. Odluku da se priznanje uruči Gutmanu obrazložio je član Upravnog odbora Centra za mir i ujedno ugledni bh. novinar i publicist Alija Behram.

– Veliki broj ljudi među nama se sjeća da je brutalnoj agresiji na Bosnu i Hercegovinu prethodila operacija bombardovanja i rušenja releja, te radijskih i TV predajnika na našim planinama. To nije bilo slučajno. Tako se željela sakriti slika o stravičnim događajima i zločinima koji će uslijediti. Željela se po svaku cijenu sakriti istina. U Mostaru smo živjeli u takvoj sitauciji, pod dvostrukom opsadom, s prekinutim telefonskim komunikacijama i bez mogućnosti praćenja radijskog i TV programa. Ipak, dovijali smo se na različite načine da građanima osiguramo informacije. Upravo zbog takvog ambijenta od neprocjenjive važnosti bila je uloga novinara i reportera iz svijeta koji su uspijevali Međunarodnoj zajednici prezentirati sliku o događajima u našoj zemlji. Radeći kao istraživački novinar u Bosni i Hercegovini, Roy Gutman je svijetu pružio neporecive dokaze o postojanju koncentracionih logora u kojim su pripadnici Vojske Republike Srpske zvjerski zlostavljali Bošnjake. Nakon njegovih tekstova i svjedočenja logori su morali biti zatvarani, dok su počinitelji ratnih zločina završavali pred licem pravde. Sabirajući novinarska znanja i iskustva napisao je knjigu “Svjedok genocida”. Gutmanova knjiga danas putuje i predstavlja se širom svijeta, a ove godine je doživjela još jedno izdanje u Bosni i Hercegovini, poručio je Behram.

Izdvojio je jedan citat iz Gutmanove knjige koji smatra posebno značajnim.

– Vrlo je važno shvatiti njegovu rečenicu: “U ovom svijetu ako nisi spreman riskirati život da bi spasio život drugog, taj drugi život je izgubljen”. Medijske kolege su uz njegovo ime dodali još jedno ime: Roy Gutman – svjedok genocida. U knjizi je pojasnio karakter agresije na Bosnu i Hercegovinu. To je izvještaj jednog novinara o najstrašnijem zločinu protiv jednog evropskog naroda još od doba nacističkog holokausta. Srbijanske vlasti i vođe bosnaskih Srba nazivaju ga etničkim čišćenjem, a vlade i institucije zapada taj eufenizam prihvatile su kao da su ga same izrodile. Činjenice govore da se radi o genocidu, o pokušaju da se istrijebi jedan narod samo zbog pripadnosti određenoj religiji, upozorio je Behram.

Prije nego što je uručio priznanje Gutmanu, Behram je još jednom poručio da Mostar ne zaboravlja prijatelje koji su uz ovaj grad bili u najtežem vremenu.

– I u ovoj prilici koristimo našu simboličnu poruku: Mostar ne zaboravlja prijatelje. Iza nas je 20 godina otkako je ponovo izgrađen Stari most i obnovljena historijska jezgra. Cijeli taj period naš Centar okuplja prijatelje iz cijelog svijeta koji su svojim djelima zadužili Mostar i Bosnu i Hercegovinu. Simbolično im iskazujemo zahvalnost što su bili na strani istine i pravde u najtežim vremenima naše historije, doprinoseći očuvanju i afirmaciji općeprihvaćenih civilizacijskih zakletvi i vrijednosti, naveo je.

U emotivnom obraćanju prisutnim Roy Gutman je rekao da je počastvovan i da je priznanje došlo kao nagrada za savjesno obavljanje posla koji voli.

– Zbog ljudi koji su raniji laureati ove nagrede, smatram da ne zaslužujem biti u njehovom društvu, ali smatram da sam kao novinar samo radio svoj posao, te da novinari moraju raditi prave stvari.

Sva ceremonija od skoka, vijenca spuštenog u Neretvu, do ove dodjele pokazuje koliko ste iskreni u namjeri da nagradite svoje prijatelje. Kada sam posjećivao ljude u podrumima, vasa izdržljivost i vaš duh nisu dovođeni u pitanje. Poštovao sam vas tada, a poštujem vas i danas, poručio je Gutman.

Gutman je inače dobitnik Pulicerove nagrade za novinarstvo i nesumnjivi veliki prijatelj Bosne i Hercegovine. Bio je zaposlen u agenciji Reuters, a izvještavao je iz Bona, Beča, Beograda, Londona i Vašingtona. Bio je šef ureda za Evropu i glavni reporter na Capitol Hillu. Godine 1982. pridružio se News Dayu i bio je šef evropskog ureda od 1989. do 1994. godine. Izvještavao je o padu poljskog, istočnonjemačkog i čehoslovačkog režima, otvaranju Berlinskog zida, ujedinjenju Njemačke, prvim demokratskim izborima u bivšem Istočnom bloku i raspadu Jugoslavije. Član Upravnog odbora Centra za mir Salko Pezo na kraju mu je uručio kamen Starog mosta koji je izvađen iz Neretve nakon rušenja, a Gutman je rekao da će to biti drugi kamen u njegovoj kolekciji. Nakon onog iz srušenog Berlinskog zida.

