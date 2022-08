Izložba u čast Lane Pudar

Iako je djevojčica, Lana je za postala velika inspiracija za moju aktivnost. Refleks na to je upravo izložba

koju joj poklanjam. Mostar je i ovog puta pokazao da cijeni veličine, a ja se ovom izložbom pridružujem

sugrađanima, Mostarcima na svoj način. Godinama sam pratio Lanu Pudar, uviđao ogroman talenat, a

njena upornost, trud i naravno taj talenat svima nam pokazuju da dolazi novo vrijeme u kome će se

upravo te vrijednosti cijeniti u društvu, izjavio je autor izložbe.

Brojne institucije vlasti su pozdravile uspjehe bh. plivačice, te su je novčano nagrađivale. Raduje i što

Grad Mostar želi da zadrži Lanu, pa je od Grada dobila ključeve stana.

– Lijepo je i što su mnoge ustanove i insitucije, ali i sponzori poput Abraham grupe prepoznali uspjehe

naše Lane. I sve to govori da smo na pragu novog vremena u kojem će se na pravi način vrednovati

uspjesi, rezultati i ljudi, izjavio je Serdarević.

Zbog prijeko potrebnog odmora nakon velikog broja takmičenja, Lana nije prisustvovala večerašnjoj

izložbi. Obradovalo ga je i to što Lana ima podršku iz svih zemalja regiona.

– Ne pamtim da se u posljednje vrijeme dogodio sličan slučaj. U njoj se sublimisala ljepota hercegovačke

žene i talenat koje ovo podneblje izdašno daje ljudima. Posebno imponuju Lanine izjave u kojim kaže da

je ponosna što u najboljem svjetlu predstavlja Bosnu i Hercegovinu, rekao je između ostalog Serdarević.

