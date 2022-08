Sveštenik i fratar na otvorenju Bijele džamije

Bijela džamija izgrađena je u sklopu Beglučkog vakufa koji je osnovan 1850. godine, a tragičnu sudbinu rušenja doživjela je 1992. godine.



Veliki čin

Muftija banjalučki Nusret-ef. Abdibegović iskazao je čestitike na obnovi Beglučke džamije te kazao da je prisustvo velikog broja vjernika i predstavnika Pravoslavne i Katoličke crkve, kao i gradonačelnika, lijepa poruka koja se šalje iz Dervente.

– Ako nema ko gledati ovu džamiju, onda ona nema svoju suštinu i radost, a ako nema ko ući u nju i posjetiti džamiju, onda će ona biti tužna – kazao je muftija Abdibegović.

Izaslanik reisul-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Vahid-ef. Fazlović, muftija tuzlanski, istakao je da je dan otvorenja džamije svečan dan. Iskazao je zadovoljstvo što ima priliku dijeliti impresivne osjećaje s ljudima koji su došli da prisustvuju ovom velikom činu.

– Važno nam je da ponovo imamo džamiju na ovom mjestu na kome je ona dugo bila. Mogli bismo kazati stoljećima je ovdje. Svaka naša sredina, pa i Derventa, ukrašena je munarama, tornjevima, ukrašena je simbolima naše prošlosti, naše povijesti, simbolima naših kultura u Bosni i Hercegovini – rekao je muftija Fazlović.

– Na 1. muharrem, obilježavajući hidžru, koja je bila prekretnica i početak novog života za muslimane, mi otvaramo ovu džamiju s ciljem i dovom dragom Allahu dž.š. da ona bude naš pokretač i orijentir našeg budućeg života, da bude mjesto gdje ćemo hraniti svoje duše, odgajati buduće generacije u duhu islama i svoje tradicije – kazao je efendija Abdurahmanović.

Znak zajedničke želje za bratskim zajedništvom i mirom

Milorad Simić, gradonačelnik Dervente, istakao je da je otvorenje Beglučke džamije četvrto otvorenje na području Dervente kojem je prisustvovao.

– Zasigurno, sve što se uradi u jednoj zajednici je velika stvar, a kad se obnavljaju ili prave vjerski objekti, to je više nego veliko. To je dobro, to je za dobro – rekao je Simić.

Svečanom otvorenju džamije prisustvovali su i predstavnici drugih vjerskih zajednica koji su iskazali zahvalnost na pozivu, te istakli da je ovaj susret znak zajedničke želje za bratskim zajedništvom i mirom u okviru vjere u Stvoritelja.

Izaslanik reisul-uleme Islamske zajednice u BiH Vahid-ef. Fazlović, nakon što je proglasio džamiju vakufom i vlasništvom Islamske zajednice, ključ je uručio najvećem vakifu i njegovoj majci da svečano otvore džamiju.

Ibrić je istakao da su za relativno kratko vrijeme uspjeli završiti projekat.

– Veoma nam je važno da se tradicija nastavi i da se obnovi ono što je nekada bilo. Naš Beglučki vakuf ima skoro 200 godina dugu tradiciju. Mi smo obnovili džamiju, dva šadrvana, ali i očistili vakuf i mezarluke – rekao je Ibrić, piše Avaz.

