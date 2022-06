REISUL-ULEMA KAVAZOVIĆ: NEPOTIZAM I KORUPCIJA SU BOLESTI NAŠEG DRUŠTVA

Obraćajući se imamima, učesnicima 22. kulturno-edukativnih i sportskih susreta članova Udruženja ilmijje i uposlenika Islamske zajednice, reisu-ulema je istakao kako danas živimo u bremenitom i vremenu opterećenom različitim problemima

„Želimo da u našem društvu bude što je moguće manje zla“, poručio je reisul-ulema, ističući kako su kako su nepotizam i korupcija, uz alkohol, drogu, prostituciju i pornografiju, u vrhu liste onih bolesti od kojih je oboljelo naše društvo.

Naglasio je kako imami jasno moraju dići glas protiv ovih bolesti današnjeg društva i glasno kazati da su neke stvari neprihvatljive.

„Ne smijemo dozvoliti i da se u javnom prostoru ovoga grada, naših gradova, promovira prostitucija i svaka vrsta nemorala. Ako imamo snage, a imamo je, moramo kao ljudi ustati i na poroke, na ono što ne valja, ukazivati vrlo otvoreno, agresivno onoliko koliko su agresivne ove snage zla koje pokušavaju naš narod odvesti u provaliju, moralni sunovrat“, kazao je reisul-ulema.

Također, govorio je i o problemu političke usitnjenosti Bošnjaka, te o problemu političke korupcije i kupovine glasova, posebno u povratničkim mjestima, ocijenivši to neprihvatljivim i činom za svaku osudu.

„Jedina snaga je donekle uvezana u našem narodu je Islamska zajednica, odnosno vi imami koji djelujete u našim džematima, s našim narodom. Imamo jasne ciljeve, vrijednosti, potrebno je više angažmana, više duhovne snage, jačanje našeg naroda da izdrži ovo teško vrijeme“, rekao je reisul-ulema.

Podsjetio je da je Islamska zajednica je veliko tijelo bosanskohercegovačkih muslimana, ljudi koji sa sobom nose vjeru, bosansku tradiciju, islamsku kulturu i vrijednosti.



„Sve to nastojimo sačuvati, konzervirati. Imam je uvijek tu, s ezanom koji čujemo s naših minareta, s našom djecom u mektebima, školama, s našom omladinom. Naša je misija da budimo nadu, drugog puta niti imamo, niti hoćemo“, naglasio je reisul-ulema Kavazović, dodajući kako je misija imama da bude nadu i budu podstrekači stalne borbe za vrijednosti s kojima je došao Muhamed a.s.

Između ostalog, ustvrdio je da je „našem narodu potrebna moralna obnova i duhovna snaga kako bi preživio“.

„Ovo što mu se trenutno nudi je ono što će ga odvesti u propast. Zato, želim se vama obratiti, zamoliti vas da radite, prije svega na sebi, jer ako vi ne budete jaki, snažni ljudi, oni koji se ne boje nikog osim Boga, ako vi ustuknete, ko će ustati ispred njih, pogledati ih u oči i reći: Ovo nije prihvatljivo“, kazao je reisul-ulema.

Poručio je da je trajno opredjeljenje Islamske zajednice pozivanje na dobro, a odvraćanje od zla.

„Naš je cilj da u društvu, ovakvom kakvo ono jeste, multietničko, različito, živimo sa svim drugim ljudima u miru. Želimo da u našem društvu bude što je moguće manje zla, da puteve zla suzimo“, poručio je reisul-ulema Husein-ef. Kavazović.

Prisutnim imamima obratio se i Nesib-ef. Hadžić, predsjednik Udruženja ilmijje, koji je kulturno-edukativne i sportske susrete ocijenio uspješnim.

“Imami su imali priliku da razmijene iskustva, metodologiju rada, kako bi bili sposobniji, spremniji, za nove izazove na koje nailaze. Ovi susreti su sigurno najmnogobrojnije okupljanje imama u zapadnoj hemisferi, na to smo ponosni. Ovi susreti su slika našeg zajedništva”, naglasio je Hadžić.

Kulturno-edukativni i sportski susreti se održavaju u Sarajevu od 27. juna, a domaćini su Glavni odbor (GO) Udruženja ilmijje, Muftijstvo sarajevsko i Medžlis Sarajevo.

Finalna takmičenja, proglašenja pobjednika i zatvaranje susreta bit će održani danas, u četvrtak, 30. juna.

