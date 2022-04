REISU-L-ULEMA ODRŽAO RAMAZANSKU HUTBU U ZVORNIKU

“Promijenit će se okolnosti. Naši sinovi će porasti i ojačati i jednog dana će htjeti na ruševinama očeve kuće sagraditi vlastitu. Tada će ustanoviti da se na tom mjestu nalazi veliko blago. I njihova sreća će biti neizmjerna, bit će vam zahvalni. A vi ćete za to imati nagradu kod Allaha”, naglasio je reisu-l-ulema Kavazović.

Ovom prilikom on je podsjetio da je Allah naredio vjernicima zekat i sadekatu-l-fitr, a zadužio Poslanika da ih ubire u riznicu zajednice. Reisu-l-ulema je pozvao vjernike na izvršavanje ovih dužnosti.

“Zekatom i sadekatu-l-fitrom se čuva i jača zajednica muslimana. Onoliko koliko ona bude jaka, bit ćemo svi pojedinačno sigurniji. Neka svako od nas doprinese za zajednicu koliko je u stanju, jer je Božja ruka uz zajednicu, kako nas je učio poslanik Muhammed, a.s.”, poručio je reisu-l-ulema.

Agencija MINA hutbu reisu-l-uleme Husein-ef. Kavazovića iz Zvornika prenosi u cijelosti:

„Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Milostivom Samilosnom, Vladaru Dana sudnjeg. Dana, u kojem će se sve tajne nebesa i Zemlje otkriti i kada će svako svoje mjesto znati. Neka je salavat i selam na vjerovjesnika Muhammeda i njegovu časnu porodicu, ashabe i mu’mine do Dana sudnjega.

Draga braćo i sestre!

U najboljem smo mjesecu u godini;

u najboljem smo danu u sedmici;

u trećini ramazana smo u kojoj Allah oslobađa Svoje robove džehenemske kazne;

u trećini ramazana smo u kojoj je Lejletul-kadr, najodabranija noć.

Veliki je Allah Koji nas je počastio ovim blagodatima. Za naša dunjalučka ograničenja, htijenja i moranja ovo je velika milost. U ramazanu možemo da se odmorimo, osnažimo i postanemo bolji ljudi i stameniji i čvršći vjernici. Brojne su mogućnosti da sve to postignemo. Zato je plemeniti Poslanik rekao: „Nesretan je samo onaj kome je u ovom mjesecu uskraćen Božiji oprost!“

U ovoj trećini blagoslovljenog ramazana sagledajmo svoj hal i pokušajmo dokučiti šta je potrebno kod sebe popraviti. Dajmo sebi u zadaću da slijedimo Allahovu Knjigu i živi primjer Poslanika islama. Uzvišeni je rekao: Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji čezne za Allahom i onim svijetom i koji često Allaha spominje.

Postupajmo po Allahovim zapovijedima i nadajmo se Njegovoj milosti. Neka nam srce bude zaokupljeno zikrullahom, i danju i noću! Nemojmo biti gubitnici na ovom svijetu, makar nam se svo njegovo blago steralo pod nogama.

Svoju vjeru učvrstimo namazom, postom i zekatom. Ako budemo u stanju, obavimo hadž. Činimo dobročinstva prema roditeljima, komšijama i prijateljima. Budimo samilosni prema djeci i bračnim drugovima.

Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je rekao: “Čuo sam Allahovog Poslanika kada je rekao: ‘Klonite se onoga što sam zabranio, a ono što sam vam naredio izvršavajte koliko možete, jer ništa nije uništilo one prije vas do mnoga suvišna raspredanja i razilaženja sa njihovim vjerovjesnicima!'” (El-Buhari; Muslim).

Poslušajmo svog Pejgambera i u ovim danima, ali i u danima koji slijede poslije ramazana. Ostavimo se praznih rasprava, a prihvatimo posla, kojeg imamo puno pred sobom. Mnoge neuređene oblasti u našim javnim službama i poslovima čekaju da im domaćinski priđemo i počnemo ih rješavati. Mnogo toga možemo uraditi da doprinesemo poboljšanju ambijenta u kojem živimo. I u vjeri se čvrsto držimo Poslanikove upute: Ono što je halal jasno je, a što je haram jasno je.

Poslanik, a.s., rekao je da je musliman muslimanu brat.

„Musliman je muslimanu brat – neće mu učiniti nepravdu i neće ga ostaviti na cjedilu. Onaj ko se nađe pri ruci svome bratu, tome će Allah biti pri ruci; ko drugom muslimanu otkloni neku teškoću, tome će Allah otkloniti neku od teškoća Sudnjega dana; ko prekrije mahanu nekom muslimanu, Allah će na Sudnjem danu prekriti neku njegovu mahanu!“ (El-Buhari; Muslim)

Bratstvo među muslimanima je ideal društva i zajednice koji naša vjera zagovara. Muslimani jedni drugima ne čine nepravdu, zlo i ružno djelo. Jedni druge ne ostavljaju same u nevolji i na cjedilu. Ubijeđeni su da će njihova pomoć bratu u njegovoj borbi s nedaćama biti višestruko nagrađena od Stvoritelja svjetova.

Musliman puno radi na popravljanju odnosa među ljudima. Poslanik, a.s., rekao je: „Nije lažac onaj ko izmiri dvojicu zavađenih tako što izmisli neko dobro ili ga preuveliča!“

Također je rekao da bolje djelo i veća deredža od noćnog bdijenja, namaza i sadake jeste: „Izmiriti zavađene, dok je zavaditi ih nešto ubitačno!“

Stoga, poslušajmo svog Poslanika. On je poslanik milosti, pa se milost nalazi i u onome na što nam je on ukazao i što nam je preporučio. Zato, čuvajmo jedni druge, brinimo jedni o drugima i popravljajmo svoje međusobne odnose.

Obratimo pažnju na dvije kur’anske pripovijesti iz sure El-Kehf. Ta sura se nalazi na sredini Kur’ana, a govori o mladićima koji su se pred zulumom vladara sakrili u pećinu i tamo ostali u snu više od tri stotine godina. U njoj se nalazi i centralni imperativ Kur’ana, smješten tačno na sredini kur’anskog teksta. Pošaljite jednog od vas s ovim srebrnjacima vašim u grad, kaže Allah u ovom ajetu, i neka vidi u koga je najčistije jelo i neka vam od njega donese hrane i neka bude ljubazan…

Allah nam poručuje da je ljubaznost u ophođenju ono suštinsko mjesto u kulturi ponašanja, proistekloj iz kur’anskog teksta. Na mnogo mjesta u Kur’anu Allah od vjernika zahtijeva ljubaznost u ophođenju i izbjegavanju grubosti. Grubost je odlika mušrika. Govorite ljudima lijepe riječi, jedan je od imperativa Kur’ana.

U istoj suri se govori o susretu Musaa, a.s., s jednim neobičnim Božijim stvorom, hazreti Hidrom, kojem je Allah dao duboko znanje. On je činio neke radnje koje su izazivale čuđenje kod Musaa, a.s. Kur’an pripovijeda: njih dvojica dolaze u jedno mjesto u kojem ih zatiče noć, no ljudi tog mjesta ih odbijaju ugostiti, čime pokazuju svoj loš karakter. Tada taj čudni čovjek prilazi jednoj ruševini i počinje je popravljati, a Musa ga pita zašto to radi, zašto ljudima tog mjesta ne naplati tu uslugu, kad su već takvi kakvi jesu. Ova ruševina pripada dvojici sirotana, rekao je. Njihov otac je bio dobar čovjek, a ispod ove ruševine se nalazi blago koje im je on ostavio. Vidiš da ovi ljudi ovdje nisu dobri – ako bi otkrili njihovo blago, uzeli bi ga sebi. Eto, zato sam ovo popravio besplatno. Kada sirotani poodrastu i ojačaju, oni će ovdje sebi sagraditi kuću i tada će otkriti da se na ovoj ruševini nalazi veliko blago.

Iz ovoga kazivanja razumijemo mudrost – nikada i ni u čemu ne treba biti brzoplet. Zato, nemojte prodavati svoju imovinu bez velika zora. Promijenit će se okolnosti. I mi smo danas neka vrsta sirotana. Ali, i naši sinovi će porasti i ojačati i jednog dana će htjeti na ruševinama očeve kuće sagraditi vlastitu kuću. Tada će ustanoviti da se na tom mjestu nalazi veliko blago. I njihova sreća će biti neizmjerna; bit će vam zahvalni. A vi ćete za to imati nagradu kod Allaha.

Draga braćo i sestre!

U posljednjoj smo desetini ramazana, u kojoj je kulminacija Božije milosti i magfireta, oprosta od grijeha. Pojačajmo svoj ibadet zikrom, dovama i sadakom.

Allah nam je propisao zekat, da njime čistim držimo svoj imetak. Zekat je za našu imovinu ono što su abdest i gusul za naše tijelo. Allah ih je naredio muslimanu i muslimanki i zadužio Poslanika da ih ubire u riznicu zajednice. Također nam je propisao sadekatu-l-fitr, kojim se čisti naš post od džunaha koje počinimo u toku ramazana. Allah je u hadis-i kudsiji rekao: Post je Moj i Ja za njega nagrađujem. Allah Sebi prima samo ono što je čisto i lijepo, pa očistimo i uljepšajmo svoj post sadekatu-l-fitrom. Naša hanefijska ulema držala je da je status zekata i sadekatu-l-fitra sličan po pitanju ukupljanja i raspodjele. Zekatom i sadekatu-l-fitrom se čuva i jača zajednica muslimana. Onoliko koliko ona bude jaka, bit ćemo svi pojedinačno sigurniji. Neka svako od nas doprinese za zajednicu koliko je u stanju, jer je Božja ruka uz zajednicu, kako nas je učio poslanik Muhammed, a.s.

Allahu, ojačaj nas u dinu i malu,

da činimo dobra djela koja će nas uvesti u Džennet.

Pomozi nam da budemo dobri ljudi i čvrsti i stameni vjernici.

Daj nam snagu da čuvamo svoju slobodu i svoju domovinu i da se za nju čvrsto i beskompromisno borimo!

Neka nas Tvoja milost obaspe u ovim danima ramazana.

Amin!“, kaže se u hutbi reisu-l-uleme održanoj danas u Zvroniku.

