Izložba “Sloboda” u Mostaru: Fotografije koje odmah trebaju donijeti promjene u BiH

Izložba “Sloboda“, autora ratnog reportera Rona Haviva, otvorena je večeras u mostarskom “Abraševiću“ uz prisustvo brojnih gostiju i prijatelja. “Sloboda“ je, kako je rečeno, novi pristup američkog fotografa temi rata u Bosni i Hercegovini, okončanog prije 26 godina.



Sloboda je nešto čemu težimo i danas kada smo slobodni, malo mislimo o njezinoj vrijednosti, dok smo u vremenu rata kada je brojnima bila uskraćena, svi silno željeli imati je, istaknuto je na otvorenju. Izložba je inače posvećena ljudima sa obje strane objektiva, zatvorenicima, ali i onima koji su im donosili slobodu.



“Hvala svima koji su radili na ovoj izložbi. Prije 30 godina sam slušao slične narative koje danas slušamo u Bosni i Hercegovini. Retorika emocije i tada je bila prisutna. Danas, ljudi imaju opciju da biraju svoju budućnost i kuda njihovi životi da idu. Ove fotografije svjedoče o svim stranama rata. To su dokumenti koji odmah mogu i trebaju donijeti promjene. One su dokumenti za historiju. U ime svih koji su zatočeni ili onih koji su ubijeni, budite oprezni sa odlukama koje donosite. Ovo je poruka onima koji vladaju”, rekao je Haviv.



Slike rata u Bosni i Hercegovini, posebno one koje su nastale u logorima, zgrozile su međunarodnu javnost i dovele do reakcije kroz uspostavljanje mehanizama. Brojni su fotografi, snimatelji i novinari, otkrivali i dokumentirali logore, te na taj način pomogli da hiljade zarobljenih ljudi dočekaju slobodu.

Ron Haviv je autor knjige “Krv i med”, a njegove fotografije od kojih su mnoge dobile prestižna priznanja, danas se čuvaju u muzejima i galerijama širom svijeta.

Facebook komentari