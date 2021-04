Ramazanska poruka reisu-l-uleme Huseina ef. Kavazovića

Poruku reisu-l-uleme povodom nastupajućeg mubarek mjeseca ramazana 1422. hidžretske godine Agencija MINA prenosi u cijelosti:

„U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.

Večeras, s akšam-namazom, nastupa ramazan. To je blagoslovljeno vrijeme, koje je Allah, dž.š., posebno odabrao. Sjećamo se, u njemu je počela objava posljednje Allahove Riječi, tog velikog poziva dobru, sreći i miru ljudskog roda.

Ramazan je velika prilika za vjernike. To je vrijeme u kojem na najljepši način možemo odgovoriti na poziv našeg Stvoritelja. Zato, dijelimo dobro i upinjimo se da ono dominira našim životima i našim djelima.

Budimo darežljivi i plemeniti. U jednom hadisu se navodi da je Božiji Poslanik, a.s., bio najdarežljiviji čovjek, a da je posebno bio darežljiv u ramazanu. I Allah je najdarežljiviji u ovom mjesecu. Neka svi osjete blagodat našeg posta. Sve što se dadne drugom neka bude sadaka. „Ako neko od vas može da se zakloni od vatre makar i s pola datule, neka to učini!“, rekao je Poslanik, a.s.

Budimo strpljivi i pribrani. Post je ibadet odricanja i budimo spremni da, onako kako se odričemo hrane, pića i brojnih užitaka tokom dana, tako se odreknemo i velikih zajedničkih iftara, zajedničkih namaza i svega ostalog zajedničkog što krasi našu lijepu ramazansku atmosferu. Neka naša vjernička dosljednost u poštivanju higijenskih i epidemioloških mjera bude naš dodatni ramazanski ibadet i mali doprinos u spašavanju ljudskih života.

Oživimo vjeru u svojim srcima i u svojim domovima.

S velikom tugom gledamo prazne džamijske prostore, kako vape za svojim klanjačima. Ali, pandemija je iskušenje od Allaha i valja nam ga prihvatiti i tragati za najboljim načinom njegovog prevazilaženja. Poduzeli smo mjere koje smo smatrali najefikasnijim.

Večeras ulazimo u divni ramazan. Neka i on uđe u nas i neka dotakne svaku poru našega bića. Njegov dodir je blagoslovljen, unosi život u sve što takne.

Bože, uvedi nas blago u mjesec Tvoje milosti, otvori naša srca i primi od nas svako dobro koje učinimo.

Svima vama, u domovini Bosni i Hercegovini i dijaspori, želim Ramazan šerif mubarek olsun! I neka vas Uzvišeni čuva“, kaže se u ramazanskoj poruci reisu-l-uleme Huseina ef. Kavazović.

