MTM slavi 47 godina rada i postojanja

Teatar mladih konstantno nastoji pomjerati granice slobode, kako one umjetničke, tako i društvene. Ovakav pristup rezultirao je ponekad i neželjenim posljedicama, ali MTM je na radost ipak preživio sve nedaće. Umjetnički direktor Sead Đulić bio je dio kuće i kada je osnovana prije 47 godina.

– Bilo je teško od početka, posebno u ovih posljednjih deset godina, koje su bile teže nego i one ratne. Ostvarili smo dva velika uspjeha, prvi što smo opstali i nismo se promijenili, i drugi – hiljade mladih je odgojeno ili su prohodali ovdje. I svi su i danas u kontaktu s teatrom. Ponosni smo da nikad niko od njih ili nas nije bio na krivoj strani, kaže Đulić.

U čast 47. rođendana Teatra mladih na Memorijalnoj sceni 2532 u srijedu je premijerno izvedena predstava Pusta zemlja, nastala po poemi Tomasa Stearnsa Eliota.

– Pusta zemlja je jedna od dvije najznačajnije poeme 20. vijeka. Teška je i komplicirana. Kada smo je pročitali rekao sam mladima da prethodno pročitaju deset knjiga. Njihova stvarnost je metaforička slika obrađena u ovoj poemi. Stvorili smo predstavu koja će doprijeti do gledalaca i ja se nadam da će oni prepoznati o čemu pričamo. Ovo je generacijski stav devet mladih o svijetu u kojemu žive, dodaje Sead Đulić.

Za 47 godina rada i postojanja, Mostarski teatar promijenio je 13 scena, ali svaki put u tuđem prostoru. Trinaesto preseljenje će biti prvo svojevoljno, ali ujedno i posljednje, jer čelni ljudi ustanove planiraju do 50. rođendana izgraditi vlastiti dom. Bit će to, kažu, najljepši poklon i ostvarenje sna kojeg sanjaju skoro punih pet decenija.

Facebook komentari