Ako koristite štitnik za lice (vizir), trebate li koristiti i masku? Odgovor će vas iznenaditi

Stručnjaci se slažu da su maske dobra zaštita jer stvaraju jaku barijeru od širenja virusa kapljičnim putem, a upravo su te kapljice odgovorne za prijenos virusa. Ako osoba u vašoj blizini udahne te kapljice ili one nekako dospiju u njegova usta ili nos, moguće je da će se zaraziti. Ako osoba dotakne masku na kojoj se nalazi virus, također može biti izložena infekciji.

Maske za lice su dakle dobra zaštita od širenja virusa, ali nisu uvijek ugodne za nositi, što ste vjerojatno i sami primijetili, pa će mnogi potražiti i drugu opciju, poput nošenja štitnika za lice, a često ih nose i uslužni djelatnici umjesto maske, piše “Ordinacija“.

Veliko je pitanje: Hoće li nošenje štitnika za lice biti dovoljno za sprečavanje širenja koronavirusa, ili bi se uz njih uvijek trebala na licu nositi i maska?

Odgovor: Morate nositi i masku, bez obzira na to što imate štitnik.

Ako ste probali na lice staviti štitnik vjerojatno ste odmah primijetili da su nešto ugodniji za nošenje od maske za lice jer vas drugi ljudi bolje vide, kao i vi njih – što u ovoj situaciji sigurno može biti utješno… Isto tako, žene koje vole na lice nanositi šminku, ne moraju strahovati da će im ruž završiti na nosu. Ipak, loša vijest postoji. Naime, ti štitnici ne pružaju potpunu zaštitu poput maske za lice.

O čemu se zapravo radi? Štitnici za lice ne pružaju jednaku zaštitu jer ne apsorbiraju kapljice u dahu na način kako to čini medicinska maska. Ono što mogu činiti jest usmjeravati kapljice prema dolje. Kako imaju otvor na dnu, velike su šanse da će virus iz usta zaražene osobe „pobjeći“ u zrak, a upravo je to način kako se on štiti. Iz tog razloga stručnjaci kažu kako štitnik za lice nije dostatna zamjena maski.

Oni će zaštititi oči od izloženosti česticama virusa i spriječiti vas da dirate lice rukama. Ako ste u rizičnoj skupini ili u rizičnom okruženju, na primjer da brinete o osobi koja ima COVID, nošenje štitnika kao dodatak maski, može služiti kao dodatan sloj zaštite.

Ako odlučite nositi štitnik za lice, svakako ispod njega nosite i masku. Nakon svakog korištenja ga operite kako biste uklonili sve viruse koji se možda nalaze na njegovoj površini.

KAKO SE BRINUTI U PLATNENOJ MASKI KOJU STE SAMI NAPRAVILI ILI KUPILI?

Postoji nekoliko načina na koje možete napraviti svoju masku, a kako one služe kao zaštita od virusa, a tako se sprečava i njegovo širenje, maska se mora prati nakon svake upotrebe.

Pranje u mašini za rublje: Ako imate perilicu za pranje i sušenje veša, to je odličan način za sterilizaciju maske. Nakon svake uporabe, svoju masku stavite u vrećicu za pranje rublja kako se tijekom pranja ne bi potrgale elastične vezice maske.

Prati ih možete uz pomoć praška za rublje i vruće vode. Na visokoj temperaturi osušite masku. Ova se ista metoda treba upotrebljavati za bilo kakve materijale kojima prekrivate lice, šalove i marame.

Pranje u sudoperu: Ako nemate pristup perilici za pranje rublja, možete ju sterilizirati u sudoperu! Ostavite ju da stoji u vrućoj vodi 5 minuta, u koju ste prethodno dodali tekućinu za pranje posuđa. Masku je potrebno potpuno osušiti prije korištenja.

Dezinficirajte masku u pećnici: Ako ništa od ovoga vama ne odgovara, masku možete dezinficirati u pećnici tako da ju u njoj ostavite 30-ak minuta. Pećnicu zagrijete na 70 stupnjeva Celzijevih. Isto možete postići peglanjem maske vrućom peglom.

Facebook komentari