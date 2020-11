Promocija edukativne digitalne prezentacije „Religioskop“ i u Mostaru

Domaćin promocije bio je Muzej Hercegovine u Mostaru, a prisutne je pozdravio direktor Asim Krhan.

„Projekat koji se danas predstavlja izuzetno je važan. Zasniva se na duhu nove muzeologije koja ne podrazumijeva samo institucionalno ustrojstvo, već se bazira na aktivnostima za prepoznavanje, zaštitu i interpretaciju bogatog kulturnog nasljeđa koje dolazi iz same sredine. Baština se može sakupljati, čuvati, štititi, ali sve dok se ne učini dostupnom široj publici, u ovom slučaju mladim učenicima, studentima, ona nije upotpunila svoju vrijednost. Ovim projektom mladi će imati priliku da nauče važnu lekciju, a to je da je svaki vjerski objekat bio on džamija, crkva, sinagoga ili neki drugi spomenik dio našeg ličnog, ali i kolektivnog bosanskohercegovačkog identiteta. Ovim primjerom dobre prakse, Historijski muzej BiH zainteresirao je muzejske institucije u BiH, a i šire, za još bolju i čvršću saradnju.“ – izjavio je Asim Krhan, direktor Muzeja Hercegovine.

Predstavnici više od 18 muzejskih i drugih baštinskih institucija iz Bosne i Hercegovine, sarađivali su sa predstavnicima Historijskog muzeja BiH pri kreiranju „Religioskopa“, a među kojima je i Muzej Hercegovine iz Trebinja. Na promociji se obratila Božana Đuzelović, viša kustosica etnolog- antropolog Muzeja.

„Bilo nam je zadovoljstvo što smo učestvovali u ovako jednom značajnom projektu, posebno je važno da se institucije kulture, prvenstveno mislim na muzeje, uključe u izučavanje tradicije religije naroda u BiH. Muzej u Trebinju u svojoj stalnoj Etnološkoj postavci ima prikaz običaja za velike hrišćanske praznike Božić, Vaskrs i Slavu. Predstavljanjem običaja vezanih za religijske praznike,pokazujemo bogatstvo naše tradicije, a samim time i bogatstvo BiH kao države, u kojoj žive narodi sa različitim religijskim vjerovanjima, ali sa međusobnim komšijskim poštovanjem i tolerancijom. Upravo ovaj projekat to pokazuje, učeći o drugima, učimo o sebi samima“, rekla je Božana Đuzelović iz Muzeja Hercegovine u Trebinju.

Ispred Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, kao i udruženja nastavnika historije/istorije/povijesti EUROCLIO HIP, obratila se Marija Naletilić: „Religioskop na originalan način otkriva odlike i zanimljivosti iz kulturnog nasljeđa koje su nam ostavile četiri monoteističke religije u Bosni i Hercegovini. Cilj je ostvariti interakciju muzeja sa mladim ljudima i obrazovnim institucijama, te potaknuti razvoj muzejske pedagogije sukladno modernom informatičkom izrazu. I nastavnicima i učenicima ova platforma može pomoći u širem sagledavanju povijesti, kulture religija, sociologije, umjetnosti i drugo“.

Kreiranjem platforme, Historijski Muzej BiH zajedno sa partnerima, ponudio je mladima potpuno drugačiji, moderniji i interesantniji, pristup kulturno- historijskom naslijeđu naše zamlje.

U sklopu promocije, Historijski Muzej BiH organizovao je i online takmičenje za mlade kojem je cilj poticanje učenika i studenata na istraživanje kulturno-historijske baštine BiH. Online takmičenje počinje 23.11.2020. godine i održat će se na Facebook stranici Historijskog muzeja BiH. Nagrade za online takmičenje „Religioskop – klikni na baštinu!“ osigurale su kompanije AVTERA BH i CANON BiH i ASBIS d.o.o.

Promocija platforme „Religioskop“ održat će se krajem novembra i u Banja Luci.

Projekat „Religioskop“ se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Radijski pokrovitelji projekta “Religioskop” su RSG i Antena Sarajevo.

