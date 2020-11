Piše: Božidar Proročić

Posvećeno Kemalu-Kemu Musiću

Svaki insan svojim rođenjem počinje da ispisuje svoju sudbinu. Neko u knjigama, neko u zvijezdama. Tako i ja. Otkad sam sam proplakao prvi put, od čega su se zatresla brda mog sela Bora, smještenog na samim obroncima Pešterske visoravni, počeo sam da ispisujem svoj život. Pratio sam karavane kako prolaze preko prostrane zaravni. Gledao sam u meku svilu koju su nosili u Dubrovnik, divio se konjima natovarenim solju, zlatom, šećerom i svilom. Na južnoj strani sela karavani su zastajali pored rijeke Popče da se odmore i napoje konje. Gledao sam grive kako se vijore na vjetru koji neprestano duva u našim krajevima. I tada kad sam rođen, 3. januara 1455. godine, bila je velika mećava. Snijeg je pravio nanose, pa se nije moglo nikud. Čak ni moj imućni otac nije mogao pokrenuti no vola ni konja. Očevi buljuci ovaca su te godine desetkovani od hladnoće. Kažu da je bila ciča, od koje su mrznula jagnjad u ovcama. No, na proljeće, kad je sunce ždraknulo odzgo sa Vrhova, moj otac je ponovo vratio život svom imetku.

Dali su mi ime Hajdar. Da bih se kao lav borio sa životom. Moj otac Fuad nije htio ništa manje nego da mu se sin jedinac zove lav. Majka Emina je to ćutke, kao sve žene u našem kraju, prihvatila.

Tvrđava Bihor bila je mjesto sa kojeg se čuvala granica. Turci su nadgledali put prema Pešteru, kontrolisali trgovačke karavane, štitili tvrđavu i dolinu ispod nje od upada plemenskih bandi koje su pokušavale da plijene stoku, odnose žito, pale i pljačkaju.

Bilo je teško, a i lijepo, živjeti na tom prostoru. Najviše sam volio proljeće. Tada je Bihor sav u bojama i mirisima pašnjaka, šumskih jagoda, razuzdanih potoka što se survavaju niz bihorske vrleti. Volio sam i kada bi zimi napadali veliki snjegovi. Tada bi se pored ognjišta razvezla priča o ratovima, o gladi, o teškom životu i planovima za proljeće. Nadmetali se ljudi ko će ljepše i slikovitije pričati.

Moj babo Fuad bio je prijatelj sa dizdarom Salih-pašom, komadantom tvrđave Bihoru. Jedne večeri babo ga je pozvao na večeru. Kuća je mirisala na toplu kukuruznu pogaču, pečeno meso, šerbet i baklavu.

– Efendi Fuade, Es-selamu alejkum – pozdravi dizdar moga oca.

– Selamun alejkum, dizdar Salih-pašo. Dobro došao u moj skromni dom – odgovori otac.

Salih-paša uđe, a njegovi vojnici se rasporediše oko kuće.

Vjetar je surovo skidao prve pahulje snijega sa lica otomanskih čuvara tvrđave.

Salih-paša je sjeo za sofru. Na njemu vojnička uniforma, kao salivena, na glavi crveni fes, na ramenima oficirski činovi, preko prsiju se prelivaju blistavo sjajne medelje iz osvajačkih pohoda. Po lijevoj strani preko ramena dugački opasač srmom izvezen a u koricama sablja, malko izvučena, ukrašena zlatom i draguljima, dok se na sječivu nadziru obrisi ajeta iz Kur’ana.

– Efendi Fuade, lijepa ti je kuća. Sve kako treba. Nije ti lako živjeti ovdje. Ali, surovost je odraz Bihora i valja živjeti sa tim.

– Tako je, Salih-pašo, živimo sa prirodom onako kako nam je Bog dao. Ima u našem Bihoru i čemera i meda – govorio je moj otac.

Ja sam ih slušao i ćutao.

Majka je posluživala.

U jednom momentu, Salih-paša pogleda prema meni.

– Priđi, Hajdar, priđi da te nešto pitam – pozva me k sebi.

Ja priđoh.

– Znaš li ti što znači tvoje ime – upita me.

– Ne znam – stidljivo odgovorih.

– Tvoje ime znači – lav. Bićeš ti lav osmanskog carstva ca zastavom crvenog polumjeseca.

Babo i majka u strahu pogledaše Salih-pašu.

– Ne gledajte me tako. Vi znate da sam ja prijatelj vaše porodice. Sa prvim karavanom poslaću ga da uči islamske nauke i pismenost u Stambolu. Biće Hajdar visoki službenik Otomanske imperije – veli Salih-paša.

Majka poče da briše oči i ode u drugu sobu.

Ja sam bio zbunjen.

– Salih-pašo, moj sin mi je sve na svijetu. Sem njega nemam druge djece, ali želim da se obrazuje – prozbori otac.

– Efendi Fauade, ne brini, brinuće se o njemu moji prijatelji i mali Hajdar će biti jedan od važnih ljudi iz Bihora. Sljedeće nedjelje prolazi karavan preko Bihora i Peštera za Stambol i ja ću poslati dodatni broj vojnika da čuvaju karavan, a sa njima i tvoga sina Hajdara. Sada moram sa svojim vojnicima ići prema tvrđavi – govorio je paša.

-Allahimanet, efendi Fuade.

– Allahimanet, čestiti pašo.

Kada se zatvoriše vrata našeg doma, babo pozva moju majku.

– Emina, spremićeš preobuku i sve za Hajdara. On za sedam dana ide na veliki put.

Onda se obrati meni, drhtavim glasom:

– Hajdar, jedini sine moj, znam da je ovo teška odluka za mene i tvoju majku, ali naši su uvijek išli u daleke krajeve, ako su željeli da se školuju i budu poznati – reče i čvrsto me zagrli.

– Piši nam, sine – jedva izgovori majka.

I mene je nešto stezalo u grudima i te noći nijesam mogao oko sklopiti.

Došao je i dan mog putovanja.

Otac i majka su bili u svečanim odijelima, a u našu kuću banu Salih-paša.

– Po vojnicima šaljem pismo sultanu Mehmedu II sa preporukom za tvoje školovanje. Siguran sam da ćeš biti jedan od najboljih.

Karavan je krenuo.

Predjeli, meni nepoznati, ređali su se pred mojim očima. Po prvi put sam vidio neobične ljude, čuo nepoznate jezike, gledao neobične nošnje i običaje.

Kada smo stigli u Stambol, smjestili su me u školu u kojoj su boravila druga djeca visokih oficira i službenika Otomanske imperije. Vrijeme je prolazilo, ja sam učio turski jezik, prirodne i vojne nauke. Roditeljima sam redovno pisao i slao poruke po karavanima, a oni meni po istim odgovarali. U Bihor sam išao samo tokom ljetnjih mjeseci. Pomagao roditeljima da sakupe ljetinu i pričao im o svom životu pitomca velike Turske carevine. Iz Stambola sam donosio rahat-lokume i kahvu.

Nakon godina školovanja, završio sam za mlađeg oficira i vratio se u Bihor i moje rodno selo Bor.

– Hajdare, vidiš, vrijeme je došlo da postaneš novi dizdar tvrđave, a ja idem u svoju carevinu kojoj sam vjerno služio. Ti si ponikao u Bihoru i ko može bolje od tebe čuvati granicu – potapša me po leđima Salih-paša.

Ja se iznenadih i obradovah što ću biti oficir u službi turskog sultana.

– Hajdare uzmi ovu moju sablju koju sam nosio četrdeset godina. Dobro me je čuvala, a i ja nju. Na njoj piše: Najbolje vjerovanje je znati da je Allah uz tebe, gdje god se ti nalazio. Neka te ta misao vodi kroz sve teške odluke i trenutke koji budu pred tobom.

– Hvala, čestiti Salih-pašo. Trudiću se da budem dostojan oficir silne Turske carevine i pravedan prema svima.

Moje službovanje u Bihoru nije bilo lako. Stalni upadi plemena Klimenti i njihovo raseljavanje iz sjeverne Albanije na Peštersku visoravan donosilo mi je brojne nevolje. Ubistva, pljačke, upadi, bili su dio sumorne svakodnevice sa kojom sam bio suočen svaki dan. Bihorske planine bile su često poprišta kravavih sukoba. Nijesam želio da moj Bihor bude nezaštićen i da stradaju Bihorci koji su na tom, koliko surovom toliko i lijepom, području boravili. U jednom od tih pohoda susjednih plemena, jedne hladne januarske noći, stradali su moj babo i majka, a i kuća nam je spaljena.

Nakon dženaze, osjećao sam se usamljeno, ali sam nastavio da branim i čuvam nemirno područje Bihora. Jednoga dana, u Tvrđavu kod mene upade vojnik Osman.

– Dizdaru Hajdare, stigao je sultanov berat da postaješ veliki vezir Turske carevine!

Stao sam zamišljen nad beratom koga sam pročitao više puta.

“Ako sada odem, ko će braniti Bihor, da li će moji Bihorci stradati”, morile su me misli. Zno sam da je ovo veliko unapređenje i nekoliko dana nijesam spavao.

Jednog ranog majskog jutra kada se proljeće budilo nad mojim Bihorom, uzeo sam mastilo i hartiju i napisao pismo sultanu. U pismu sam se zahvalio na ukazanoj počasti i unapređjenju, napisao sam da nijesam dostojan toga visokoga zvanja i da molim za časni otpust iz službe. Pismo sam poslao po karavanu za Stambol.

Nakon mjesec dana stiglo je pismo od Sultana. U pismu je pisalo da odluke Stambola ne smije niko odbiti i da u kutiji, koju mi je poslao uz pismo, imam svilen gajta nkoji mi šalje Sultan – lično.

I, evo, voda mi se grije na vatri.

Ne mogu na put neokupan.

BIOGRAFIJA

Božidar Proročić rođen 3 januara 1979 godine na Cetinju. Osnovnu i srednju školu završio na Cetinju. Saobraćajni fakultet dva smjera završio je kao student generacije. Sa 18 godina bio najmlađi kolumnista u Crnoj Gori nedjeljnika ,,Onogošt” kao i urednik kulturne rubrike istog sa 19 godina. U tom periodu objavio više od 150 autorskih tekstova iz oblasti, istorije, kulture, religije, filozofije književnosti. Kolumnista ,,Vijesti,, sarađuje sa portalima za kulturu i to: ,,Avlija” iz Rožaja kao Montenegrina net, Bošnjaci net, Odzivima, Kultu, i Kulturištima, Gledištima, i brojnim drugim publikacijama i časopisima za kulturu i društveno-politička pitanja. Specijalni je savjetnik u Kulturno-Ekonomskom centru Azerbejdžana u Podgorici za promociju kulture Azerbejdžana u Crnoj Gori. Aktivno igra šah i ima zvanje majstorskog kandidata. Govori engleski, italijanski, ukrajinski i ruski jezik prevodi sa ukrajinskog. U pripremi specijalna edicija ,,Poznate ličnosti Azerbejdžana na crnogorskom jeziku” višetomne studije o književnicima Ukrajine, izbor iz antologije pjesništva Grčke. Aktivno promoviše i piše o kulturi Ukrajine, Azerbejdžana, njihovoj književnosti u brojnim časopisima i publikacijama kao i portalima u Crnoj Gori. Objavio zbirku poezije ,.Jesen pjesnika” u pripremi zbirka poezije ,,Ukrajini sa ljubavlju” zbirka kratkih priča ,,Konjanik tame ” Član savjeta biblioteke ,,Njegoš ” sa Cetinja za međunarodnu kulturnu saradnju i razmjenu. Aktivno promoviše i podržava kulturu i književnost Bošnjaka u Crnoj Gori. Nagrađivan za svoju poeziju. Aktivno radi na povezivanju sjevera Crne Gore sa Prijestonicom Cetinje promoter mnogobrojnih kulturnih i šahovskih manfiestacija za sjever Crne Gore, i Cetinje. Prevodi sa ukrajinskog. Nagrađen od Kulturno-ekonomskog centra Azerbejdžana priznanjem za kulturnu saradnju i povezivanje Azerbejdžana i Crne Gore. Dobitnik međunarodne nagrade Azerbejdžana ,,Nurengiz Gunj” za poeziju iz moje zbirke. Sa ukrajinskog jezika je preveo zbirku pjesama Olene Telige, kao i zbirku poezije Jurija Daragana ,,Torba za strijele” zbirku poezije Vasilja Stusa ,,Vrtlozi života” kao i koautorske knjige sa Edinom Smajlovićem ,,Krimski Tatari od postanka do progona i nazad .” Autor sam istorisjke knjige ,,Gladomor 1932-1933 genocid nad Ukrajinom” Koautor je sa dr: Željkom Lovrenčić panorame savremenog hrvatskog pjesništva ,,Razlog za pjesmu” i panorame savremenog Crnogorskog pjesništva ,,Odlazak u stihove. ” Ima izuzetnu plodnu saradnju na poljima kulture sa ambasadama: Hrvatske, Ukrajine, Azerbejdžana, Austrije, Portugalije. Pjesme su mu prevedene na: Azerbejdžanski, Ukrajinski i Španski jezik.

RAZMIŠLJANJE O HESEU

U noći mojoj

beskrajnih duga

sjetim se tebe

i Stepskog vuka

Pjesniče veliki

zlatnih slova

da li je tuga

sad samo moja

da li si vuk čovječnosti

ili si poraz

sve moje prošlosti

da li je agresija

Hari Halera

kroz knjigu

tvoju pretočena

da li si ti lom

svoje ličnosti

ili si nagon surovosti

da li kroz krčmu

Crnoga orla

napisa najljepša

književna slova

ili ti Hermina

otkri lavirinte duše

kroz ples i maskenbal

pjesniče hrabri

što dotače visine

postade simbol

pjesničke istine

I danas su mnogi

vukovi tajna

i danas Hermina

plesom vlada

i danas književnici

pišu u kutku tame

o Stepskom vuku

beskrajne slave

HESEOVE LJUBAVI

Dugo si sanjao dodir ljubavi

i prošao put tuge

očima svoje Marije

gledao si druge

želio pjesmu

ispletenu od emocija

igrom Staklenih perli

i tragom vremena

gledao si Rut kako te

plesom mami

sakri se sa njom

u sobu tajni

predade joj ključ emocija

razdvoji vas daljina i sudbina

nastavi da tragaš

nastavi da lutaš

dok se ne pojavi

plava luna

i mistična Nina

tvoja jedina

i danas kada čitam tvoja djela

i opčinjen pišem o njima

na Hesea samo

Bog pravo ima

OLUJNA NOĆ

Oktobar vene i suza pada

olujna noć malenog grada

Vjetar nosi moje rime

tmina pokisla istinu krije

Čuju se neba potmuli zvuci

svod para blijesak munje

iz bašte mirišu prezrele dunje

Gledam te sav opčinjen

kišom i samoćom opijen

dok ima kiša biće i Cetinja

Pišem o jeseni ljubavnog bola

pečat je sudbine u stihovima

tugu beskrajnu krijem u njima

IGRA SUDBINE

U igri neke sudbine snene

sretoh nespokoj čudesne žene

i uzdah moga iskonskog bola

i jutro istine čarobnih snova

Sada te gledam krišom u noći

i sjećam se puta ka tvojoj samoći

na rame moje glavu si svila

da li si samo igra bila

ili će udes što istinu sluti

u igri samo tiho nestati

i trag čežnjivosti tvoje puti

ZATOČENIK

Zarobiše me sjenke u noći

kamene tvrđave

čuvari u samoći

pred kojom su

mnoge vojske pale

Zarobiše srce u plamenu

čuvstva ne dam svoja

tamničaru sjenki

ne želim da ih predam

a ponoć će proći

Čuj me

tamničaru

Nestaćeš ti

i sve sjenke tvoje

i tvrđave i moji okovi

i vojske što te prate

dočekaćemo

i jutarnje sate

Opet neću stati

neću se predati

UDAR GROMA

Noć je

tamna

oluja bije

pitam se što misli krijem

Udar groma

munja sijeva

u noći ovoj

nekih uspomena

a vjetar je

i kiša

oluja bjesni

to su poljupci

i snovi

i dodir jeseni

Miluje me

oštrinom zanosa

stojim nepomičan

u središtu oluje

Nema loma

ni godina samoće

ljubav krije

sve bure istine

Cetinje spava

nad njim tajna

oluja i kiša

gromova udar

a pjesma samo nemir mi stvara

I ove noći

opet budan sanjam

NEĆU SE PREDATI

Neće me slomiti

aveti noći

poražene duše

borac sam istine

otrgnuta stranica

bola i sudbine

stepski vuk

Heseovih stepa

sa perom u ruci

svojih sloboda

Neću se predati

bezličnim sjenkama noći

onima što nasrću

ni svojoj samoći

Ostajem prkosno

na braniku slobode

istine i pravde

jer i život voli jake

a ne slabe

ŠAPAT SJENKI

Znam skrivene su

Prate me sjenke

Nema im lice boje

ali znam da postoje

Prate me šapatom

drevnih oklopnika

da osvoje

zarobe,

dušu iskusenika,

Ne dam se

istini predan

i mačem pravde

porazim jake

sačuvam slabe

Dan se rađa

sjene nestaju,

pobjede samo

hrabrim pripadaju

USPAVANKA ZA LJUBAV

(Cetinjanki S.A.)

Neke se ljubavi

nikad ne dožive

nečije srce zarobljeno osta

na moru beskrajnom,

mornar sam bio

a ti svetionik

na poljima snova

Želio sam uspavankom

da kradem ti snove

i more

i brodove

kad budem daleko

od moga Cetinja

uspavanka biva

tajna i istina

I danas dolaziš

u sve moje snove

uspavanka čežnjiva

ljubavlju te zove

KADA TI U PONOĆ ŠAPUĆEM

Kiša opija

dok tama pada

a misli lutaju po beskraju

Stojim na kiši

i ove noći

tu sam opet

ona će doći

Sat otkucava dane života

U ponoć se budim

uz igru plama

starog kamina

a šaptao sam

tebi u snovima

o čudesnoj igri

ljubavi i bola

tajnu neku

najluđih snova

Moja si

skrivena sjenka

Tajne su mnoge

a ponoć me krije

gorak je šapat

čežjnja te miluje

OPSESIJA

Tebi pišem opsesijo moja,

što me opi svojom ljepotom,

u tihoj noći mirisa lipa,

neizrecivoj tajni moga Cetinja.

Noć mi te od svih drugih krije

i daruje te mom pogledu snenom;

razmišljanja duga tajne u samoći

i opet si nestvarna a moja;

tražim tvoje oči opet ove noći.

POSLANICA LJUBAVI

Pitaš se sto je ljubav

samo riječ

ili zavjet davni

Otisak možda u srcu sanjara

ili dodir u noćima jeseni naše

ispijam ljubav a ispijam tebe

dok na stolu čame vinske čaše

Često me obuzme beskrajna tuga

i uzdah bola svije se nad nama

pišem poslanicu na jastuku čežnje

dok me potpuno ne obuzme tama

AKO TE IKADA POGLEDAM

Ako ikada dotaknem

bezdan svih čula

zanesen molitvom sudbine

neću te pogledati

ni tvoje puteve

neću te pomenuti nikada

dok oluje bijesne

i kad grom obasja vale

Ako te ikada pogledam

biće to poraz

no neću se predati

Ako te ikada pogledam

znaću

uzalud sam volio

a rušila si sve moje snove

Ako te ikada pogledam

odvešće me zatočenici noći

u daleke tamnice neke

ako te ikada…

JESEN PJESNIKA

pjesniku Aleksandru-Lesu Ivanoviću

Pjesniče dragi nebeskih visina

lirika čista posta ti sudbina

I danas čitamo sve tvoje pjesme

i danas govorimo stihove čudesne

I ulice Cetinja pamte bol pjesnika

što svakoj duši tugu stvaraju

a s jeseni dok tu bol nosimo

tebe se pjesniče često sjetimo

Samoće beskrajne sve naše boli

liječe tvoji Kari Šabanovi

Kiše su jesenje opet sa nama

i u toj tmini pjesma satkana

zato cetinjske kiše i nas prate

jesen je pjesnika u sitne sate

SVETA PLANINA

Putevima samoće

gazio sam

tebi Lovćene krišom

da čujem šapat vjekova

i vidim sjaj Zublje vječne

Sveta Planino

gorka istino

čašo čemera i slasti

suznih očiju

skrivam od vremena

plavetnog neba

i tajnu tvoju

tajnu svetu drevnih heroja

na oltaru Istine

slobode

Koračam beskrajem

tvojih visina

tajnu Vladika čuva

i Sveta Planina

NOĆ BOLA

Uzdahom

ljepoto

slutim te

Pismo pišem

u okovima samoće

postajem zatočenik

lavirinta

i bezdana emocija

tajno

i sudbino moja

Stihovi su nit

po kojoj te pratim

noćima bola

u zamku uspomena

beskrajem

Opet opijaš

Dok igra traje

noć mi te daje

STRAST

Pogledom

prepunim strasti

uz vino i osmjeh

želim te

Odavno strast me obuzima

tvoju ženstvenu krhkost

privlačim sebi

rukom noćnog lovca

Padaš u zagrljaj

ne želim oprost

opijen tobom

jače od vina

Predaješ

svoju ljepotu

šapatom miluješ

tu je želja

i svi moji snovi

MJESEČINOM LUTAM

Dan se polako iskrada

počinjem da lutam

dok noć mirna pada

da li sanjam

da zvijezde me prate

ili se molim poezijom

u ove gluhe sate

Mjesec mi otkri tajnu

putanju postanka

blistavu i sjajnu

i ispisa po nebu

lutanja ponoćnog mornara

što za kormilom ljubavi

sakriva samoću

i biva blijeda luna

što prati

zaljubljene

PUT DOMOVINE

Tebi, voljena zemljo moja,

pišem rukom drevnih heroja;

da li pamtiš sve svoje rane

i priče u krvi stvarane?

Sjeti se sjena tvojih predaka,

gdje riječ bješe sveta i jaka

gorštaci tvoji ljutoga krša

patnje u duši, stradanja, suša,

a vojska tvoja ponosno gazi

putem borbe tuđine porazi!

Kroz duge vjekove sanjasmo

zastave crvene, zlatnog orla

što bdije nad nama

i prati nas u svim borbama

a ti zemljo u kamenu stvorena,

gorkom suzom optočena

i duhom vječnim naših predaka

iskovasmo put do slobode,

put nadanja, kroz sva stradanja.

Ispisasmo Oktoihom zlatna slova

da nas pamti Evropa nova,

jer pored snage sablje i mača,

i duše prepune bola i plača

stvorismo te, domovino moja,

hrabrošću termopilskih heroja!

LAVIRINT LJUBAVI

Beskraj plavetnila neba

i polja u samoći

moja ljubav svjetionik

za mnoge noći

Sakriven u lavirintu

đje nećeš me naći

čućeš samo pjesmu

dok tvoje korake sanjam

Gubim dušu

tebi posvećenu

Tajna zapisana u vremenu

koje rođenjem dobih

Zatočenik

u našem lavirintu

i dalje tebi se molim

