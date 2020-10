FOND “GAZI HUSREV-BEG”: STIPENDIJE ZA 248 UČENIKA I STUDENATA U VRIJEDNOSTI OD 220.400 KM

Podjela stipendija za učenike održana je u amfiteatru Gazi Husrev-begove medrese, a za studente u velikoj sali Gazi Husrev-begove biblioteke. Svečanosti podjele stipendija prisustvovali su i reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein-ef. Kavazović i njegov zamjenik Enes-ef. Ljevaković.

U obraćanju studentima, reisu-l-ulema Islamske zajednice (IZ) u BiH Husein-ef. Kavazović, koji već osam godina prisustvuje svakoj dodjeli stipendija ovog fonda, kazao je da mu predstavlja izuzetno zadovoljstvo što svjedoči dobru koje muslimani Bošnjaci u Njemačkoj svake godine prirede u čast mladih ljudi i studenata koji su se otisnuli na putu sticanja znanja.

– Naši muslimani u Njemačkoj su svjesni jedne činjenice i Allahovih riječi: “Ono dobro što podijelite, Allah će vam nadoknaditi, Allah će vam vratiti”. Mi smo narod koji vjeruje u dva života i jednu smrt, vjerujemo u život na ovom svijetu i vjerujemo u život na budućem svijetu. Zbog toga sve što činimo u ime Boga, činimo to u nadi da ćemo steći njegovo zadovoljstvo i da ćemo naći nagradu kod Allaha dž.š. onoga dana kada se budu mjerila djela ljudi – kazao je reisu-l-ulema Kavazović.



On je zahvalio muslimanima u Njemačkoj, naglasivši da su u ovim teškim vremenima pandemije smogli snage da odvoje od svojih dohodaka i našoj djeci u BiH učine život lakšim i boljim.

– Ja ne sumnjam u to da će naši studenti opravdati povjerenje koje ste im dali, a ono što ste vi od sebe odvojili, oni će s Božijom pomoći uložiti u znanje, a to znanje će kasnije koristiti cijeloj našoj zajednici u vremenima koja budu dolazila – poručio je reisu-l-ulema.

Dodao je kako smo svi svjesni da “plodovi malo kasne u odnosu na ulaganja”, ali da se nada da će plodovi ulaganja u naše studenti biti obilni za našu zajednicu i da će joj u budućnosti pomoći da se stamena, čvrsta i temeljita razvija onako kako su to željeli naši preci čuvajući našu domovinu i našu slobodu.



U ime Fonda “Gazi Husrev-beg” prisutnim se obratio imam u džematu Manhajm Midhat-ef. Beganović, ističući kako ove godine Fond obilježava 20 godina postojanja. Također je naglasio da ga posebno raduje to što Fond svake godine izdvaja sve više sredstava za stipendije, čime se ujedno pomaže i sve veći broj učenika i studenata.

– Naše društvo se može definitivno razviti temeljem nauke, obrazovnih procesa i ove godine kapacitet stipendija je sve veći. U 20 godina postojanja podijeljeno je 2940 stipendija u vrijednosti od blizu 2.880.000 KM – istakao je Beganović .

Humanitarni fond “Gazi Husrev-beg”, koji djeluje u okviru Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj (IGBD), osnovan je zaključkom sjednice Savjeta Glavnog imama održane 23. oktobra 2000. godine u Heilbronnu.



Nakon toga je bošnjačkim džematima upućen proglas, u kojem se između ostalog, vjernici podsjećaju da je “temeljni smisao Ijudskog života na ovom prolaznom svijetu jeste vjerovati i činiti dobro”, te da se “sadakom iskazuje zahvalnost Stvoritelju na blagodatima kojima nas daruje, iskazuje milost, ljubav i suosjećanje s onima koji su u nevolji”.

Od tada, Fond je postao prepoznatljiv po stipendiranju učenika i studenata u BiH i Sandžaku, a projekat živi zahvaljujući vakifima i dobročiniteljima, te nesebičnom angažmanu džematskih odbora i imama.

Facebook komentari