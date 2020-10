Reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović: Trebamo ostati dostojanstveni

Pozvao je Bošnjake u Bosni i Hercegovini, posebno u Hercegovini i Mostaru, da izađu na predstojeće lokalne izbore i da daju svoj glas onima kandidatima za koje smatraju da ih mogu adekvatno predstavljati i koji mogu unaprijediti javno dobro u svim vidovima društvenog života, kao što su škole, bolnice, infrastrukturni projekti itd.

– Na dan izbora nijedan Bošnjak ne bi trebao ostati u kući. Neka glasa za onog za koga smatra da ga svojim aktivnostima može predstavljati. Niko ne bi trebao ostati po strani i kazati neko će to drugi za nas uraditi. A ako to ne učinimo, džaba nam je kukati četiri godine da nam je ovako ili onako, a mogli smo doprinijeti u tom smislu. Zato pozivam na društveni angažman, pozivam da budemo preaktivni i da nijednu, ni malu stvar, ma koliko sitna nam izgledala, ne stavimo u fokus našeg interesovanja – kazao je Kavazović.



On je izrazio lično zadovoljstvo što je danas imao priliku sa mostarskim muftijom mr. Salem ef. Dedovićem posjetiti mektebe i uputiti podršku muallimima koji neumorno rade na polju odgoja i obrazovanja mektepske djece.

– Odgajati ljude nije lahko, to je rudarski posao i svi oni koji rade sa mladim ljudima znaju kolika je odgovornost prenositi moralne vrijednosti na djecu i tražiti od njih da ih usvajaju – kazao je reisu-l-ulema Kavazović.



Tokom sastanak sa glavnim imamima i profesorima Karađoz-begove medrese razgovarano je organizaciji vjerskog života i aktivnostima IZ-e u vrijeme panedmije izazavane korona virusom.

-Vrijeme u kojem živimo je jako izazovno. IZ-e ima i svoju društvenu ulogu, a jedna od njih je da upućuje na dobro i odvraća od zla. Naša posvećenost da očuvamo zdravlje ljudi je velika i ogromna. Koliko sam mogao čuti od naših imama, muslimani se pridržavaju propisanih mjera kad dolaze u džamiju. Volio bih da je i u drugim oblicima društvenog

života takva situacija. Ovo je veliko iskušenje. Ne znamo kud nas sve može odvesti – istakao je reisu-l-ulema.



Akcentirao je kako IZ-e ima posebno izražen senzibilitet prema očuvanju zdravlje ljudi, posebno starijih osoba.

– To je jedno od važnih ibadetskih pitanja, jer je čuvanje zdravlja dio našeg vjerovanja. Trebamo čuvati starije osobe i upozoravati ih da i oni same sebe čuvaju, da ne izlazi često, da ne odlaze na velike skupove. Imao sam priliku razgovarati sa glavnim imamima i zamoliti ih da insistiraju na tome ali i ohrabriti ih u njihovom poslanju jer su pred nama i brojni drugi izazovi – upozorio je reisu-l-ulema.

Komentirajući činjenice da je Zajednica vrlo često izložena kritikama i napadima,

reisu-l- ulema je kazao kako kritike uvijek treba prihvatiti kao kritike i tamo gdje je mjesto

za kritiku, te da u tom smislu ponekad treba preispitati i ono što Zajednica radi.

– Trebamo se upitati da li uvijek dobro radimo, da li bi u nekoj mjeri trebalo

mijenjati stvari. Moramo biti svjesni i napada. Zajednica je u svojih 140 godina imala vrlo

često i takvih udesa sudbine. Trebamo i tu ostati dostojanstveni. Ne trebamo podlijegati

objedama i neargumentiranim napadima na IZ. Trebamo ostati dostojanstveni i na putu

pozivanja ka dobru i odvraćanja od zla – naglasio je reisu-l-ulema.

Ove stavove ilustrirao je činjenicama da je rast šume nečujan, ali kada se jedno drvo

u njoj odsječe i kada padne, sav dunjaluk čuje huk tog drveta.

-To govori da mi kao uposlenici IZ-e, prije svega kao imami moramo voditi računa o

tome na koji način djelujemo i radimo, da li negdje ihmal činimo, da li nešto zanemarimo

pa pored nas ljudi naprave problem, a mi kasno reagiramo. Sve je to važno da posvjestimo sebi da i najmanju promjenu moramo registrirati i na nju adekvatno reagirati.

Svjesni smo da trebamo dalje nastaviti raditi – rekao je.

S posebnim pijetetom i ohrabrenjem prokomentirao je značaj vjerskog odgoja i

obrazovanja u mektebima i Dječijem vrtiću „Zemzem“ koji u nekoliko organizacionih

jedinca djeluje na prostoru MIZ Mostar.

– Ohrabrile su me te činjenice. To može biti model i za druge sredine. Sarajevo, recimo, nema takvog vrtića. Meni je to žao. Sarajevski medžlis u tom pogledu kasni za Mostarom i treba raditi na tome. Mi imamo takve vrtiće u Tuzli i Brčkom – prokomentirao je resiu-l-ulema.

Na kraju posjete reisu-l-ulema je posjetio i gradilište Rehabilitaciono-rekreativnog centra za stare osobe u Podveležju.

– Islamska zajednica ima specifičan i posvećen odnos prema dvije osjetljive kategorije društva. Osim brige za naše najmlađe, našu djecu i omladinu populacije, IZ-e treba da razvija i institucionalan odnos prema osobama starije dobi, naši imami treba da ih registriraju i da, tako da kažemo, da jednim okom gleda na mlađu, a drugim da gledaju na stariju populaciju i da Zajednica bude na hizmetu svim ljudima – poručio je reisu-l-ulema.

Mostarski muftija mr. Salem ef. Dedović posjetu je ocijenio pravovremenom i bitnom za institucije IZ-e na području Muftijstva. Tokom posjete reisu-l-ulemu je upoznao sa specifičnim detaljima i izazovima s kojima se suočavaju u svom radu.

– Naše ustanove funkcioniraju, naši glavni imami imaju pregled u svojim medžlisima i prema svemu se odnose odgovorno. IZ-e je u ovoj krizi na temeljiti način pristupila izazovima, što je prepoznato u široj društvenoj zajednici. Posjeta reisu-l-uleme Kavazovića Mostaru i Hercegovini je vjetar u leđa svim odgovornim ljudima na javnoj, društvenoj i političkoj sceni Mostara i Hercegovini i poruka da moraju raditi predano za interese Bošnjaka, da moraju stvarati prilike na cijelom prostoru Hercegovine da se Bošnjaci osjećaju slobodno, komotno i da budu prepoznati kao politički faktor i politički narod –

kazao je muftija Dedović.

