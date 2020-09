U Svrzinoj kući u Sarajevu održano predavanje “Sevdalinka i neki od njenih najznačajnijih autora”

Na tribini održanoj uz poštovanje svih preporuka i naredbi nadležnih institucija, u prelijepom ambijentu muzeja bosanske arhitekture, Neno je uz predavanje interpretirao i neke od najljepših pjesama ovog muzičko-poetskog žanra.

Murić je izvođenjem i izlaganjem oduševio prisutne, među kojima su bili prof. dr. Behija Zlatar, dr. etnolog Svjetlana Bajić, bivša direktorica Muzeja grada Sarajeva Mevlida Serdarevic i mnogi drugi istaknuti intelektualci. Dr. etnolog Svjetlana Bajić je pohvalila Nenin istraživački rad i pritom istakla da je malo tako mladih i talentovanih ljudi.

– Dr. Bajić mi je predložila da za doktorsku disertaciju uzmem temu iz domena sevdaha, istaknuvši da ću imati njenu podršku. Bilo je izuzetno zanimljivo raditi na temi „Sevdalinka i neki od njenih najznačajnijih autora“. Tokom ovog istraživanja sam došao do mnogih podataka o sevdalinci koje do sada nisam znao. Vjerovatno ću nastaviti svoje istraživanje i možda u neko dogledno vrijeme uraditi monografiju o sevdalinci i ljudima koji su dali doprinos da se ova bosanskohercegovačka lirska pjesma sačuva do današnjih dana – rekao je Neno Murić.

