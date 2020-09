Projekat “Izronit će stari”

Civilna kampanja istražuje da li postoji veza između kulturnih spomenika i nacionalnog identiteta mladih ljudi, te propituje stavove bosanskohercegovačke omladine prema uticaju nacionalnih spomenika na međuetničke odnose u Bosni i Hercegovini.

Fokus civilne kampanje je usmjeren na sarajevsku Vijećnicu, Stari most u Mostaru, te Ferhad-pašinu džamiju u Banjaluci, pri čemu su mlade osobe iz ovih gradova nastojale da odgovore na pitanje šta ovi nacionalni spomenici za njih predstavljaju te da li više doprinose u svrhu pomirenja ili pak daljnjeg razdora među stanovništvom u Bosni i Hercegovini.

Civilna kampanje se provodi pod pokroviteljstvom nevladinih organizacija Humanity in Action Bosnia and Herzegovina i NED (National Endowment for Democracy) te predstavlja značajan iskorak u daljnjem shvatanju međuetničkih odnosa među stanovništvom u Bosni i Hercegovini.

Dugoročni cilj civilne kampanje je da u budućnosti istraži ulogu i drugih nacionalnih spomenika u manjim gradovima Bosne i Hercegovine te da, ukoliko je to moguće, doprinose procesu pomirenja različitih etničkih grupa u BiH.

