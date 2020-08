Milan Račić promovisao drugo dopunjeno izdanje knjige ‘Priče o dobrim ljudima’

“Večeras smo predstavili drugo izdanje moje knjige ‘Priče o dobrim ljudima’. Govorim o nekim dobrim ljudima, koji su u ona najteža, zla vremena pomagali druge i drugačije. Bilo je to u ratu, a bilo je to isto tako i poslije rata. No, najdraže priče su mi o mladim poslijeratnim ljudima kojih u ovom gradu itekako ima, a za njih se ne želi ili neće da zna, od medicinske sestre Lejle koja radi na koronalnom odjeljenju do arhitektica i socijalnih radnica, predivnih mladih ljudi kojima konačno neko mora dati šansu i mogućnost da se iskažu. Generacije moja i starija su njih uvele u rat, a svi drugi smo zapravo dužni da im pomognemo da oni sve to prevaziđu. To su junaci mojih knjiga“, istakao je autor knjige Milan Račić.

Račić je dodao da je poruka “da nam treba, a ima još uvijek iako se ponekad čini da ih nema, što više dobrih ljudi. Nema komšiluka, nema države, nema civilizacije bez dobrih ljudi. Ja o kulturi sjećanja ne govorim, ne prebirem po ratištima nego prebirem i tražim dobre ljude koji su u najteža vremena spašavali neke ljude druge nacionalnosti i druge vjere. Takav je večeras i Amir Reko koji je došao na ovu promociju i obratio se prisutnima, a koji je spasio 50 ljudi druge nacionalnosti, dok samo par dana prije su mu ubili i spalili majku ti isti koje je on spasio“, naglasio je autor.

Sead Đulić, jedan od promotora knjige, istakao je kako danas nije popularno biti dobar čovjek.

“Nisam puno govorio ni o stilu, ni o književnoj vrsti, ni kako je to napisano, mislim da je to u ovakvim knjigama najmanje bitno. Želio sam zapravo reći kako danas biti dobar čovjek nije popularno. Onda sam se sjetio, zapravo sam od toga i počeo večerašnje obraćanje, jedne izreke koju sam čuo na jednom sijelu kao dječak ‘dobar i lud na istoj deredži’. Ovo društvo koje je postalo ipak društvo zlih, loših itd., oni su u prvom planu, oni su uzori. Onda kad neko sjedne, zapazi, smogne snage da uoči one koji su drugačiji, kad zapiše srcem, a ne perom ili tastaturom njihove priče i plasira ih, onda je to podvig i nadam se uzor da one skromne, zaboravljene, potisnute, dobre ljude koji nisu ničiji uzori, a trebali bi biti naši heroji, izvučemo na površinu“, istakao je Đulić.

Osim Đulića i autora knjige, prisutnima se obratio i mr. Ibro Rahimić, dok je moderator bio Nedžad Maksumić. Posebnu notu večerašnjem događaju dale su muzičke numere koje su izvodili Dijana Šoše i Mustafa Šantić. Najavljeni dr. Dragan Markovina, nažalost, nije mogao doći na večerašnju promociju, kao i zbog iznenadnih zdravstvenih problema najavljeni glumac Šerif Aljić.

Naredni događaj u okviru ‘Mostarskog ljeta’ je u ponedjeljak, 17. augusta, u Centru za kulturu Mostar sa početkom u 20 sati, a riječ je o izložbi “Stari Most” koju je pripremio Dječiji vrtić Ciciban.

