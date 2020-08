Kaligraf koji je ispisao ajete na Kabi kreirao i ploču s imenom džamije Aja Sofije

Kaligraf Mehmet Ozcay, koji je tokom svoje bogate umjetničke karijere, između ostalog, ispisao ajete i na Kabi, autor je i mramorne levhe s imenom džamije Aja Sofije, javlja Anadolu Agency (AA).

“Moja najvažnija djela u dosadašnjem umjetničkom životu su ajeti koje sam napisao na Kabi. Bila mi je velika privilegija i sreća što sam imao priliku da na ploči ispišem i ime džamije Aja Sofije”, kazao je Ozcay u razgovoru za Anadolu Agency (AA), dok je razgledao mramornu ploču koju je sam osmislio.

Istakao je kako otvorenje džamije Aja Sofije za molitve nakon 86 godina predstavlja veoma važan događaj za sve muslimane, a posebno za vjernike.

Kada je čuo vijest da će Aja Sofija ponovo biti otvorena kao džamija, odmah u tom momentu poželio je da ispiše ime džamije na ploči i tako ostavi trag u historiji.



“Odmah sam se bacio na posao. Ali, nisam to uradio na zahtjev bilo kojeg pojedinca ili institucije. Prvi rad sam podijelio na društvenim mrežama i s okolinom. Dobio sam veoma lijepe komentare. Potom sam uradio i drugi nacrt te sam i njega podijelio na društvenim mrežama i s prijateljima. To im se još više svidjelo. U međuvremenu je za moje radove saznao i uvaženi predsjednik Recep Tayyip Erdogan kojem se to svidjelo. Naš predsjednik je potom tražio da se na ploči ispiše ime Aja Sofije onako kako se spominje u dokumentu. Njegovi saradnici su me pozvali i prenijeli mi njegov prijedlog. Prema želji i prijedlogu našeg predsjednika, odmah sam počeo pisati i treću kompoziciju. Nakon otprilike mjesec dana rada tokom dana ali i noću, nastali su natpisi na zelenoj mramornoj levhi”, kazao je Ozcay.



Dodao je da nije mogao prisustvovati otvorenju džamije Aja Sofije jer živi izvan grada, napominjući kako je ipak bio veoma sretan i ushićen kada je vidio djelo svojih ruku uživo na televiziji.

Istakao je kako u životu svakog umjetnika postoje određeni događaji koji ostavljaju dubok trag.

“Moja najvažnija djela u umjetničkom životu su ajeti koje sam napisao na Kabi. Također, kreiranje ploče s imenom Aja Sofije za mene je posebna uspomena. Hvala Bogu koji mi je omogućio da uradim ova dva lijepa djela. Teško je riječima opisati sreću koju osjećam zbog toga. To se samo može doživjeti. Meni ovo zaista predstavlja veliki blagoslov. Ovim smo, nadam se, ostavili nekog traga u historiji”, kazao je ovaj kaligraf.

Ispričao je da su ga mnogi ljudi zvali i čestitali mu nakon što je uradio mramornu ploču s imenom džamije Aja Sofije, napominjući da će svaki umjetnik biti nagrađen za svoj rad ako posao obavlja iskreno, predano i ozbiljno.

“Ako pokušate uraditi nešto samo radi interesa, nećete biti uspješni u tome. Morate raditi svesrdno, iz duše. E, onda vas i svemogući Bog nagrađuje. Ja sam to često doživljavao tokom svog umjetničkog života. A tako je bilo i s imenom Aja Sofije. Nisam na tome počeo raditi s mišlju ‘neka moju levhu postave tamo’. Ovo djelo sam uradio kako bih ostavio trag u historiji. Ali, eto sve je ovako krunisano. Osjećam se vrlo sretnim i zahvalnim”, kazao je Ozcay za AA.

