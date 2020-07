Sjajna noć u Narodnoj biblioteci Mostar

Večeras je u okviru kulturne manifestacije ‘Mostarsko ljeto 2020’ u Narodnoj biblioteci Mostar održana promocija dvije knjige autorice prof. dr. Dijane Hadžizukić. Riječ je o knjigama: ‘Zapisi o bosanskohercegovačkoj književnosti’ objavljena 2018. godine i ‘Na margini: Likovi u romanima Ćamila Sijarića’ objavljena 2019. godine.

“Obje knjige su rezultat profesoricinog dugogodišnjeg istraživanja. Prva knjiga koju smo promovisali, ‘Zapisi o bosanskohercegovačkoj književnosti’, je zbirka studija, prikaza i osvrta koje je pisala profesorica, a koja se tiču uglavnom književnosti XX stoljeća. Druga knjiga koja je promovisana, ‘Na margini: Likovi u romanima Ćamila Sijarića’, je studija koja portretira književno djelo Ćamila Sijarića, pogotovo se fokusirajući na ženske likove, ali i na sve likove koji, uslovno rečeno, zauzimaju marginalnu poziciju koje taj patrijarhalni svijet o kojem, zapravo, piše Ćamil Sijarić nekako postavlja na vlastite margine.“, istakla je jedna od promotorki doc.dr. Lejla Žujo-Marić.

Autorica prof. dr. Dijana Hadžizukić kazala je da je “knjiga ‘Na margini: Likovi u romanima Ćamila Sijarića’ zapravo studija o likovima Ćamila Sijarića, o likovima, kako ih mi zovemo, likovima sa margine, a to su žene, djeca, prosjaci, ubogi, muškarci koji ne pripadaju onom nekom patrijarhalnom junačkom kodu.”

“Inače, Ćamil Sijarić je napisao 6 romana. Ja sam se bavila za sad samo romanima, iako ovog materijala generalno, i ne samo ovog, ima i u njegovim pripovijetkama. To je sjajan autor, zaista je mnogo pisao. U njegovim romanima me privuklo upravo razmišljanje o tom svijetu koji je toliko surov, svijetu koji je vezan za prirodu i prirodne nevolje. Dakle, nema rata, nema bune koji nije prešao preko tog prostora, a to je prostor Sandžaka, odakle je inače Ćamil Sijarić, tačnije iz Bijelog Polja. Jednostavno ti ljudi, ti likovi su mi bili zanimljivi, jer oni nisu oni koji uzrokuju historijske događaje, oni ne pokreću ratove, oni ne učestvuju u ratovima direktno, a uvijek su najveće žrtve velikih historijskih kretanja i u tom smislu sam se bavila tim likovima.“, naglasila je autorica.

Hadžizukić je dodala da je i inače pisala o Ćamilu Sijariću i u drugim svojim studijama.

“Bavila sam se lirskim diskursom u njegovim romanima i pripovijetkama. Mislim da se i dalje može jako mnogo istraživati njegovo djelo, jer nije do kraja istražen, a ima zaista obimno djelo. On ima putopise, lirsku pjesmu, jako mnogo pripovijetki i 6 romana. Jedan opus koji zaslužuje pažnju. Ja sam u decembru prošle godine bila u Bijelom Polju, ustvari knjiga je i objavljena u Bijelom Polju, njegovom rodnom gradu, u povodu obilježavanja 30. godišnjice njegove smrti. Oni su tim povodom objavili knjigu, imali smo lijepu promociju i vidjela sam da dole ljudi zaista jako cijene i vole Ćamila Sijarića. Svi znaju neke njegove pjesme napamet, svi govore o njemu i zaista mi je bilo drago što sam bila dio te bjelopoljske priče, iako ja nisam sa tog prostora, ali smo se našli u zajedničkoj ljubavi prema tom velikom autoru.”

Autorica je istakla da je vrlo sretna što je promocija knjige upriličena u okviru manifestacije ‘Mostarsko ljeto’.

“‘Mostarsko ljeto’ je važna manifestacija, sjajna i velika, te mi je drago da je dio programa ‘Mostarskog ljeta’ upravo promocija moje knjige.“, istakla je prof. dr. Dijana Hadžizukić.

Posebnu čar večerašnjoj promociji dao je hor Blagaj koji je izveo sjajnu numeru ‘Zapjevala sojka ptica’.

Osim autorice prof. dr. Dijane Hadžizukić i promotorke doc.dr. Lejla Žujo-Marić, o knjigama su govorile i doc. dr. Irma Marić te mr.sc Fatima Trbonja, dok je moderator događaja bila profesorica Anisa Mujić.

Na programu ‘Mostarskog ljeta’ sutra su čak dva događaja. Prvi počinje u 20 sati u Centru za kulturu Mostar, te je riječ o izložbi fotografija ‘Ljepota različitosti’ autorice Sonje Marić. Drugi događaj počinje u 21:30 sati u Muzičkom centru Pavarotti, a radi se o koncertu ‘Jazz masterclass session’ gdje učestvuju polaznici jazz radionica.

