Saborna crkva u starom ruhu uskoro u razglednici Mostara

Obnova Sabornog hrama svete trojice u Mostaru blizu je svoje druge faze, te bi uskoro makar s vanjske strane trebala dobiti izgled kakav ga je krasio u prošlosti.



Trenutno se radi na obnovi zvonika kojem još nedostaje “kapa“, a kada ovaj dio objekta bude doveden do kraja, uslijedit će postavljanje sedmog – završnog krsta na crkvi. Kupole su davno još obnovljene, te će uskoro za završetak prve ili građevinske faze obnove preostati još samo fasada. Drugu i treću fazu činit će obnova enterijera i partera Sabornog hrama.



Dosad su iz Srpske pravoslavne crkve Mostar isticali kako tempo radova i dan kada će crkva zasjati nekadašnjim sjajem, zavise od priliva sredstava za obnovu. Novca otkako je započela obnova uvijek nedostaje, a vremenom etapu po etapu, obnova se približila kraju, te će uskoro makar s vanjske strane objekat poprimiti izgled kakav je imao do 1992. godine.



“Zaokružili smo finansijsku konstrukciju za prvu fazu. To je neupitno, tako da ćemo Mostaru za dva ili tri mjeseca vratiti spoljašnji eksterijer Saborne crkve, koja će ponovo krasiti razglednicu Grada.



Nakon toga slijedi borba za nova sredstva, te kasnije druga i treća faza gradnje. Obzirom da je ovo objekat izgrađen u doba Otomanskog carstva, konkurisali smo i kod turske agencije Tika. Nadamo se da će nam i oni pomoći u procesu izgradnje partera i čuvene Korunovićeve kapije. Aplicirali smo i za ruske fondove. Bilo bi to jako lijepo jer su i u prošlosti uz domaće ljude crkvu podigli Turci i Rusi“, rekao je za Anadolu Agency (AA) mostarski paroh Radivoje Krulj.

I obnovu započetu prije 12 godina pomogli su brojni donatori, a svakako su najviše novca izdvojile vlade u Bosni i Hercegovini i zemljama regije.



“Da nije Vlade Srbije koja je dosad izdvojila najviše sredstava, kao i vlada Republike Srpske, Federacije BiH i HNK-a, odnosno grada Mostara i priloga vjernika svih religija i nacija, danas ne bismo ni obnovili crkvu. Nadam se da će i u drugu i treću fazu biti uključeni i vlade i institucije, kao i pojedinci“, mišljenja je mostarski paroh.



Crkva osim za vjernike pravoslavce, veliku važnost ima za Mostar, te je objekat čijoj se obnovi raduju svi stanovnici ovog grada.

“Mnogo je važno obnoviti je. To je za nas mjesto molitve. Za Mostar crkva je spomenik kulture i simbol grada. Lijepo je što se rješava i politički problem Mostara. To su dva lijepa događaja koja će naš grad imati ove godine. To je jako važno“, rekao je na kraju Krulj.





Saborni hram sagrađen je 1873. godine i oduvijek je predstavljao jedan od simbola grada Mostara. Veleljepna, monumentalna i živopisna crkva posvećena Svetoj trojici bila je jedan od najviših i najljepših pravoslavnih hramova na Balkanu. Novac za gradnju prikupilo je srpsko stanovništvo Mostara, veliki prilog poslao je i sultan Abdul Aziz, a dio novca darovan je iz Carske Rusije. Graditelji su bili Spasoje Vulić i poznati neimar Andrej Damjanov. Nažalost, hram je potpuno srušen u ratu u BiH 1992. godine. Obnova je počela 2008.

