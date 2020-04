Ramazan u doba korone u Srebrenici: Priprema i dostava iftare starijim osobama

Zbog pandemije koronavirusa ovog ramazana u Srebrenici se ne organizuju zajednički iftari i druženja.

Međutim, u organizaciji Medžlisa Islamske zajednice Srebrenica i džemata u Srebrenici od početka ramazana svaki dan se pripremi određen broj iftara i dostavi starijim osobama koje žive same u ovom gradu.

U razgovoru za Anadolu Agency (AA) Damir efendija Peštalić kaže da se svaki dan pripremi 15 iftara koji budu dostavljeni osobama u gradu Srebrenici, a cilj je da se akcija proširi na još nekoliko džemata na području opštine Srebrenica.

“Mi smo prošle godine imali mnogo zajedničkih iftara u Srebrenici koji su bili prekrasni, lijepi. Te iftare su uglavnom finansirali ljudi koji žive van domovine Bosne i Hercegovine. Mi smo to organizovali ovdje u Srebrenici, i to su bili jako lijepi iftari, imali su svoju simboliku. Ove godine zbog specifičnosti situacije u kojoj se nalazimo, pandemije i vanrednog stanja nismo bili u mogućnosti. Onda je naš efendija Ahmed došao na ideju da probamo putem društvenih mreža da pozovemo ljude da se uključe u akciju. Mi imamo otprilike oko 15-ak osoba u gradu koje su same, starije osobe, njima je teže spremiti iftar”, kaže Damir efendija Peštalić.

Efendija Peštalić kaže da je cilj da stariji i osobe koje žive same znaju “da neko misli na njih, da je pripremanje i dostava iftara znak pažnje.”

“Mislim da je najvažnije od svega, da naše majke žrtve genocida znaju da nisu same. Mi smo tu 24 sahata, mislimo na njih. Ono što je važnije jeste da znaju da nisu same ni kada je u pitanju šira društvena zajednica. Da mnogo ljudi misli i sa mnogo osjećaja gleda prema Srebrenici. To je ono što ulijeva nadu i daje optimizam”, kaže efendija Peštalić.

On se zahvalio svima koji su uzeli učešća u akciji i dodaje da je cilj da se ove osobe i za Bajram obraduju prigodnim paketima.

Zehta Ustić kaže da zbog vanrednih mjera nije u mogućnosti svakodnevno kupiti sve što joj treba da pripremi iftar, i dodaje da joj je drago kada ima ljudi koji brinu o starijima.

“Hvala Bogu kada brinu o nama. Neki dan su nam dijelili vaktije, to je bilo iznenađenje. U ovo vrijeme kada čovjek ne može da izađe to mnogo znači. Suviše je rano i ono što su nam omogućili od 7 do 10 sati, to je ništa. Tako da hvala im, zdravi živi bili. I oni koji donose, i oni koji su pripremali, učestvovali u ovome”, kaže Zehta.

MFS “EMMAUS” na području opštine Srebrenica već nekoliko godina kroz projekat “Jedan obrok dnevno” obezbjeđuje obroke za socijalno ugrožene osobe. U Srebrenici provode niz projekata kao što je internatski smještaj za djecu iz udaljenih mjesta, te projekat “Ljubav za majke Srebrenice”.

Zbog trenutne situacije u ovoj organizaciji odlučili su da svaki dan pripreme 60 iftara koje dostave starijim osobama koje su same ili slabijeg imovinskog stanja.

“MFS EMMAUS i ove godine vrši podjelu iftara za socijalno osjetljive kategorije stanovništva koje su bez obzira na date okolnosti odlučile da poste i ovaj ramazan. Zbog trenutne situacije koja je nastala zbog koronavirusa i zabrane javnog okupljanja odlučili smo se da iftare dostavljamo na kućni prag”, kaže Jasna Mešić, rukovodilac Ureda EMMAUS-a u Srebrenici.

Pored Srebrenice priprema i dostava iftara se vrši u Zvorniku i Doboj-Istoku.

“Dnevno se pripremi oko 200 iftara, što u narednom periodu planiramo povećati. Na području opštine Srebrenica dostavljamo 60 iftara za stanovništvo pored korisnika projekta “Jedan obrok dnevno”. Takođe planiramo podjelu iftara jednom sedmično u udaljenim selima opština Srebrenica i Bratunac”, kaže Mešić koja se u ime MFS EMMAUS zahvaljuje donatorima na podršci za projekte koje provode u Srebrenici i drugim mjestima.

Fata i Aljo Hodžić su u poznim godinama i žive sami u selu Broševići nekoliko kilometara udaljenom od Srebrenice.

“Ovo nam znači puno. Zahvaljujemo se EMMAUS-u i svima koji su se pobrinuli. Imamo mi od čega spremiti, ali nemeremo, ni jedno nije sposobno – kaže Fata.

Mujesira Malić iz sela Milačevići kaže da joj je drago da je neko obiđe jer živi sama.

“Iz EMMAUS-a uvijek su donosili, svakome ovdje. Na vrijeme donesu, obiđu, šta treba, da poslušaju, ako treba doktoru, tablete, ako je za šećer inekcije”, kaže Malić.

