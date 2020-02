Sjajne rekacije publike na premijeri predstave “Huzur” autorice Martine Mlinarević

Glumačku postavu čine: Ajla Hamzić, Fatima Kazazić Obad, Emir Spahić, Šerif Aljić, Goran Lozo, Vedran Vilogorac, Jasmin Krpo, Amela Kreso i Emir Sejfić. Predstava za koju se tražila karta više, izazvala je sjajne reakcije kod publike koja je dugotrajnim aplauzom nagradila fenomenalnu glumačku igru.

“Ovo je jedna od onih predstava koje se rade iz ljubavi i iz potrebe da se ispriča priča, i upravo u tome leži njen potencijal. Drago mi je da smo dobili predstavu koja u umjetničkom, estetskom i sadržajnom smislu čini veliki iskorak naprijed u našem repertoaru. Takođe, za pozorišni život grada Mostar prava je sreća dobiti rediteljicu kakva je Alma Lapajne i ne dvojim da je njena estetika pravo bogatstvo ali i osvježenje u kulturnom životu grada”, istakao je nakon odigrane predstave direktor Narodnog pozorišta u Mostaru, Almir Mujkanović.

Predstava “Huzur” donosi priču o borbi, suočavanju s najtežim ljudskim strahovima, o slobodi i odgovornosti. Tema je kompleksna, univerzalna i vječna, a sva pitanja koja se prožimaju kroz predstavu zapravo čovjek sam sebi postavlja kroz proces gradnje civilizacije. Dramatizaciju teksta potpisuje Adnan Lugonić, scenografiju Tomaž Marolt i Alma Lapajne, kostimografiju Alma Lapajne, a muziku Rambo Amadeus.

“Mislim da se radi o jednoj od tema koja je jako važna za naše društvo. Sticajem okolnosti radim sa kolegicom koja je prošla istu stvar i znam koliko je važno, kako zbog prevencije te općenito zbog ljudi koji prolaze kroz to, da postoje ovakve stvari tj. umjetnici koji približavaju jednu objektivno veliku dramu ljudima. Drago mi je, takođe, da je Narodno pozorište iz Mostara mjesto gdje se bave jednom ovako važnom društvenom temom”, kazao je direktor Internacionalnog teatarskog festivala MESS Nihad Kreševljaković.

“Ja sam mišljenja da je ansambl iz teksta izvukao maksimalno što se moglo izvući. Apsolutno aktualna tema i vrlo dobro je da je ona upriličena. Preporučujem svakome da je pogleda, jer ćemo sasvim sigurno nakon ove predstave, svako od nas, malo početi razmišljati o onome što bi se moglo dogoditi sutra nama ili nekome od nas ko nam je najbliži i najdraži. Sve čestitke ansamblu Narodnog pozorišta na upriličenju ovoga komada i poželjet ću im da dugo traje na daskama”, izjavio je mostarski advokat i književnik Josip Muselimović.

Predstavi su prisustvovale i članice udruženja „Novi pogled“ iz Mostara. Predsjednica navedenog udruženja Maja Memić kazala je da je predstava izuzetna, te da ima jako snažnu poruku.

“Predstava je sigurno ostavila na sve upečatljiv dojam, pogotovo na zdrave žene. Mi, ipak, koji imamo tu dijagnozu karcinom dojke znamo šta je Martina proživljavala i kako je sve to podnijela, samo saznanje i suočavanje u vrlo kratkom vremenu sa vraćanjem bolesti. Ali sigurna sam da je itekako dobra poruka za zdrave žene da obave redovne mamografske i ultrazvučne preglede. Rak dojke može zadesiti svaku ženu, niko od nas ne bira kad će se razboliti. Nažalost, nijedna žena ovu bolest ne može izbjeći, ali ono što može da učini jeste da prevenira i na vrijeme da se javi. To je sigurno jako dobra poruka večerašnje predstave. A bolest i kako se nositi s bolešću to ipak najbolje znaju žene koje imaju karcinom dojke”, istakla je Memić.

Druženje nakon izvedbe nastavljeno je uz koktel u foajeu NPM-a.

Prva repriza predstave je već sutra u 20 sati na rasporedu NPM-a, a svi oni koji ne budu u prilici doći do svojih ulaznica za navedeni termin, predstavu će moći pogledati 14. i 21. februara od 20 sati. Cijena ulaznice za reprize iznosi 10 KM, sa popustom za učenike, studente i penzionere 5 KM.

Ulaznice su u prodaji na blagajni NPM-a svakim radnim danom od 9:00 do 14:00 sati, na dan igranja predstave od 9:00 do 14:00 sati, te od 18:00 do 20:00 sati.

