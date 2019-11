Akademija povodom Dana državnosti: “Izbrorit ćemo se da BiH bude zemlja slobodnih i ravnopravnih ljudi”

U Bosanskom narodnom pozorištu Zenica večeras je, u organizaciji Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana svečana akademija povodom 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine, piše “Avaz“.

U programu su učestvovali Kamerni simfonijski orkestar i hor, Ženski hor Druge gimnazije, učenici i nastavnici Osnovne i Srednje muzičke škole, Ansambl harmonika “Anantango”, Muzički vrtić “Notica” i glumica Bosanskog narodnog pozorišta Sabina Kulenović.

Prigodan govor, uz čestike svim građanima povodom Dana državnosti, održao je premijer Mirza Ganić koji je odao počast generaciji bh. patriota koja je u sudbonosnim vremenima bila na pravoj strani historije, generacije koja je u temelje BiH, njene neupitne trajnosti i opstojnosti, ugradila svoj kamen na Prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a u Mrkonjić-Gradu, 25. novembra 1943. godine.

Podsjetio je da je temeljnom odlukom ZAVNOBiH-a BiH definisana kao država njenih građana i ravnopravnih naroda Bošnjaka Srba, Hrvata, kao i pripadnika drugih naroda i narodnosti, napominjući da je izuzetno važan dokument u definisanju pune državnosti BiH bila i Deklaracija o pravima građana u BiH, koja je usvojena na Drugom zasjedanju ZAVNOBiH-a godinu kasnije u Sanskom Mostu, a njene odredbe su u punoj saglasnosti sa savremenim evropskim standardima o zaštiti sloboda čovjeka i građanina.

– Potvrda kontinuiteta trajanja zemlje i države i potvrda jednakosti ljudi koji u njoj žive – to dvoje je duh i slovo ZAVNOBiH-a. I to su temeljne ideje koje bi morale uvijek i nanovo okupiti sve one koji žele dobro narodima i građanima BiH – kazao je Ganić.

Dodao je i to da, nažalost, ni 25 godina nakon završetka agresije na BiH, neki od onih koji mogu bitno uticati na stanje u zemlji, nisu spremni zajedno s nama potvrditi ove temeljne vrijednosti.

-Naprotiv, neki od njih sve otvorenije i drskije dovode u pitanje dostignuti nivo pozitivnih reformi, funkcionisanje institucija, pa i sam integritet i budućnost BiH. Političari koji će trajati desetak godina misle da mogu dovesti u pitanje državu koja traje već hiljadu godina. Njihova nervoza i drskost jasan su znak slabosti i svijesti o vlastitoj prolaznosti. Oni znaju da će Bosne biti – s njima ili bez njih – poručio je premijer ZDK.

Naglasio je da mir, teritorijalni integritet i opstanak BiH garantuju velesile potpisnice Dejtonskog mirovnog sporazuma, garantuju ga institucije države BiH, a prije svega garantuje ga sve veća masa običnih ljudi, dobronamjernih građana u svakom dijelu ove zemlje.

Istakao je da je budućnost na strani mira i integracija, na strani svih onih koji vole rodnu grudu, koji žele da njihova djeca žive i školuju se u stabilnoj, prosperitetnoj i slobodnoj državi, ravnopravnoj članici EU.

– Predano ćemo nastaviti da radimo za takvu budućnost. Nećemo pristati na zaborav. Obilježavat ćemo Dan državnosti. Njegovat ćemo ideju antifašizma i univerzalnih ljudskih prava i sloboda. Čuvat ćemo sjećanje na hrabre i plemenite pretke, na njihova djela koja su unijela svjetlo u najmračnije momente historije. Izbrorit ćemo se da BiH bude zemlja slobodnih i ravnopravnih ljudi. Zemlja u kojoj niko neće patiti i biti ugrožen zbog svoje vjere, nacije, političkog stava ili uvjerenja – rekao je premijer ZDK.

