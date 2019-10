“Šta je život bez dušmana?” Berićeva knjiga doživjela i mostarsku promociju

Riječ je o zbirci kolumni u kojim autor na sebi svojstven način, analizira društvo u slobodnom padu. Učešće u programu ovog puta uzeli su Emir Habul, Mile Stojić i Boro Kontić, a uloga moderatora pripala je Aliji Behramu. Govoreći o knjizi, Stojić je konstatovao kako je ona objedinila najbolje Berićeve kolumne pisane tokom posljednje dvije decenije kroz koje je, kako reče, otkrio osebujan svjetonazor pun humanizma i svjetonazor protiv mržnje i podjela.

– Gojko Berić na tomu ustrajava kao jedan od rijetkih naših novinara i pisaca. Knjiga je dragocijena i kao svjedočenje o časom i ispunjenom novinarskom i književnom djelovanju, poručio je.

Kontić je konstatovao da je knjiga vrhunsko djelo, koje bolje govori o ovdašnjem novinarstvu nego što ono ustvari jeste. Berić se, napominuo je, u tekstovima trudio ispričati priču o bh. realnosti i onome što se zaista dešava oko nas.

– Gojko Berić je novinar koji promišlja stvarnost. Živimo u svijetu u kojem svi žele biti upravu, a niko istovremeno ne želi saznati istinu. Knjiga je zapravo hronologija zbivanja pisana nepotkupljivom rukom vrhunskog majstora. Ako nekoga zanima šta se ovdje desilo i dešava, ova knjiga je najbolja adresa, rekao je.

Sam autor konstatovao je kako je mržnja nažalost odredila našu stvarnost tokom posljednih 30 godina. Ona je nešto o čemu se stalno razgovara i o čemu će se dugo još azgovarati, smatra on.

– Na pitanje: “Zašto se mrzimo?”, nema konačnog ili krajnjeg odgovora. To je tema pred kojom ne treba zatvarati oči i o kojoj je potrebno stalno i na svakom mjestu razgovarati. To je i jedini način i put ka pomirenju. Sve drugo su dalje tenzije. Mržnja je proizvod političara koji su narode u BiH zarobili u velike psihijatrijske klinike. Narodi su pacijenti, a lideri im povremeno ubrizgavaju nove injekcije mržnje i nacionalizma, poručio je Berić.

