Pobjednik Red Bull Cliff Divinga u Mostaru: “Sjajno je biti na ovako lijepom mjestu”

Red Bull Cliff Diving takmičenje prošlog vikenda u Mostaru donijelo je mnogo uzbuđenja, rekordnu posjetu i veliki broj skokova nagrađenih desetkama. Australka Rhiannan Iffland i Englez Gary Hunt su zapečatili titule u prvenstvu, dok se Rumun Constantin Popovici pobjedom vratio nakon povrede.

Slavik Kolesnikov of Ukraine prepares to dive from the 27 metre platform on Stari Most during the final competition day of the sixth stop of the Red Bull Cliff Diving World Series in Mostar, Bosnia and Herzegovina on August 24, 2019. // Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool // AP-21C11QU312111 // Usage for editorial use only //