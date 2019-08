Edo Maajka poručio mladima: Ja vam se divim jer ste aktivisti u BiH

Loading..

Kako je kazao bio je uzbuđen zbog mjesta na kojem se održava Festival posvećenoj omladinskoj kulturi i aktivizmu, prenosi “Klix“.

“Tog aktivizma nema puno, a i kada ga ima mladi nisu podržani. Teže dobivaju podršku od domovine, prijatelja i roditelja. Uobičajna prava koja postoje na zapadu kod nas nema. Sva tri nacionalna kontigenta trebaju postići aktivizam koji će voditi nečem boljem, mislim da je to pravi cilj, barem meni bio. Na muzičkoj sceni je aktivizam normalna stvar. Dino Merlin je svojevrsni aktivist, pjeva o problemima. Postoji puno aktivista ljudi, novinara književnika, redatelja… Svaka vam čast, ne odustajte. Ja vam se divim jer ste aktivisti u BiH u kojoj je jako teško biti aktivist, pogotovo ako radiš to iz gušta i ako ti to nije plata”, izjavio je Edo Maajka.

Svirkama koje su okupile mlade ljude posvećene unaprijeđenu omladinskog aktivizma, prethodio je niz cjelodnevnih dešavanja kao što su crtanje murala, i paneli na teme “Omladinski centri i omladinski klubovi”, “Nacionalna mreža mladih” te “Aktivizam u medijima”.

“Izuzetno smo zadovoljni ovogodišnjim izdanjem festivala koji je za cilj imao okupiti omladinu i nadolazeće umjetnike koji se hrabro bore za umjetnost te uvezivanje civilnog društva sa predstavnicima donatorske zajednice, kao i kreiranje novih prijedloga projekata i aktivnosti omladinskog sektora. Pokazali su da imaju znanje i želju za unaprijeđenjem. Svi sadržaji privukli su veliku pažnju publike i posjetioca”, kazali su iz organizacionog odbora.

