7 neobičnih stvari koje su posve normalne u Zemlji Izlazećeg Sunca

Advertisements

Ok, ok, kao što se i o ukusima ne raspravlja, možda se ne bi trebalo ni o kulturi i običajima nekog naroda. No jednostavno, kad vidimo neke stvari koje su u Japanu svakodnevne, i mi, kao obični smrtnici, ne možemo ostati imuni, pa smo ih odlučili popisati i podijeliti s vama.

Koliko ste puta kao mali dobili prijekoran pogled roditelja i rečenicu: “Ne srči supu”? U Japanu biste vjerojatno dobili – pohvale. Možete li zamisliti da vas neko zaprosi, a pritom vas pita jeste li mu spremni prati veš? Vjerojatno ne možete, ali ipak, hiljade kilometara od nas živi se jedan sasvim drukčiji život…

Božić poput Valentinova

Japanci Božić doživljavaju na posve drukčiji način. Ok, s obzirom na to da u zemlji živi tek 2 posto kršćana, možda to i nije čudno, ali zapravo i jest, s obzirom na to da ga ipak – obilježavaju. Naime, parovi često bukiraju hotele kako bi proveli noć sami i zaljubljeni, a ono što je još zanimljivije jest – božićni jelovnik. Naime, Japanci masovno odlaze u KFC, s obzirom na to da je japanski KFC još davne 1974. uspješno promovirao svoju piletinu kao – božićni obrok!

Krvna grupa poput horoskopa

I dok se u drugim zemljama karakter neke osobe objašnjava horoskopom, Japanci će vam prema krvnoj grupi reći kakvi ste zapravo. Tako krvna grupa A, koju ima većina populacije, označava dobro organizirane i sramežljive ljude, ko ima krvnu grupu 0, ambiciozan je, oni s AB su ekscentrični, a ljudi krvne grupe B sebični, tako da ako se nađete u društvu Japanaca koji vjeruju u karakter prema krvnim grupama, a imate ovu zadnju, jednostavno slažite, da ne ispadnete sebičnjak.

Vrući peškiri prije obroka

U finijim japanskim restoranima oshibori (vrući peškir) daje se gostima prije jela. Kao što salvetu koristite nakon jela kako biste obrisali usta, oshibori se koristi prije – za brisanje, tj. čišćenje ruku. Ako ga upotrijebite za brisanje usta, ili znoja sa čela, budite sigurni da će vas Japanci proglasiti nepristojnim ili, da se ne lažemo – seljačinom.

Hoćeš li prati moje donje rublje?

Idete li na ovaj način zaprositi ženu, vjerojatno možete očekivati šamar i bujicu uvreda. Ipak, kod Japanaca ovo je jedan od uobičajenih način prošnje jer pokazuje vjeru muškarca u ženu i spremnost prepuštanja brige oko “intimnih” stvari.

Srči, samo srči

Iako su prilično tihi i povučeni (ipak prevladava krvna grupa A), dok jedu noodlese ili ramen, Japancima je srkanje i više nego prihvatljivo. Smatraju da na taj način čuvaju punoću okusa, tako da ako uđete u neki fini restoran i vidite biznismene u odijelima kako srču, nemojte se čuditi jer je to normalna pojava.

Plišani prijatelji

Sasvim je normalno da nekad i sami zastanete u obližnjem kafiću ili restoranu kako biste popili kavu ili pojeli kakav obrok. No u japanskim kafićima ne žele da budete tužni i sami, pa vam za stol obično donesu i veliku plišanu igračku kako bi vam pravila društvo.

Gdje su nestali koševi za smeće

U zemlji koja pazi na čistoću i red malo je neobično da su koševi za smeće prava rijetkost. Obično ih možete naći pokraj automata za piće i hranu, ali često ćete proći dobar dio grada a da ne naiđete ni na jednu kantu ili koš. Naime, Japanci čiste iza sebe (guglajte samo kakvu su svlačionicu ostavili za sobom nakon ispadanja na SP u Rusiji) i nose smeće sa sobom te ga bace tek po dolasku u dom, piše “Punkufer“.

Advertisements

loading...

Facebook komentari