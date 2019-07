Crkva/džamija u Jajcu nakon 187 godina nezainteresovanosti postala predmet svađe

Advertisements

Objekt koji je izgrađen u 13. stoljeću kao Crkva sv. Marije odlukom osmanskih vlasti 1528. godine pretvoren je u Sultan Sulejmanovu džamiju i kao džamija je korišten do 1832. godine kada je stradao u požaru i do danas nije renoviran niti korišten kao vjerski objekt. Tada je objekat dobio kategoriju vakufa čime je automatski u vlasništvu Islamske zajednice.

Direktor Javne ustanove Agencija za kulturno-historijsku i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca Anto Brtan u razgovoru za Klix.ba je kazao da o spomeniku niko nije vodio brigu, a da je osnivanjem ove ustanove ovaj nacionalni spomenik, kao i drugih 29, stavljen pod nadzor javne institucije.

“U tom periodu, dakle od završetka rata pa do kraja 2018. godine nijedna od vjerskih zajednica nije pokazivala nikakav interes za sudbinu ovog nacionalnog spomenika. Obrat se dogodio krajem 2018. godine, kada je na adresu direktora agencije stigao dopis Islamske zajednice u kojem se ultimativno traži predaja ključeva nacionalnog spomenika. To se dogodilo nakon obilježavanja 557. godišnjice krunidbe posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića na koju nije došao niko od bošnjačkih predstavnika u Jajcu, uključujući i predstavnike Islamske zajednice u BiH, iako su svi bili na vrijeme pozvani na ovaj događaj. Prije toga, na blagdan Svih svetih (1.11.) grupa građana zapalila je svijeće oko ovog nacionalnog spomenika, što je inače običaj kod katolika da se na ovaj dan pale svijeće za pokojne. Kao što je poznato, unutar tadašnje crkve u XIV i XV stoljeću sahranjivana je jajačka vlastela. To su napravili na javnoj površini, jer niko nije mogao ući unutar zidina nacionalnog spomenika. Predstavnici Islamske zajednice negodovali su zbog ovog čina jajačkih građana pa pretpostavljam da bi to mogao biti jedan od razloga potenciranja problema u vezi s upravljanjem ovim nacionalnim spomenikom”, kazao je Brtan u razgovoru za “Klix“.

Dodao je kako je u otvorenom pismu jasno kazao da je Islamska zajednica u BiH mogla uputiti zahtjev za predaju ključeva crkve/džamije u periodu od 2007. do 2018. kada je na čelu agencije bio Bošnjak, zbog čega ističe da se sada može steći dojam da je njihov zahtjev motiviran njegovom nacionalnošću, ali da on lično ne misli da je tako.

“Najoštrije osuđujem bilo kakvo prisvajanje nacionalnih spomenika po nekom nacionalnom ključu, jer se radi o kulturno-povijesnoj baštini svih građana Bosne i Hercegovine, ne samo Bošnjaka, Srba i Hrvata kao konstitutivnih naroda u BiH”, dodao je Brtan.

Ističe kako su apelirali na vjerske zajednice da izbjegnu nesuglasice i dizanje tenzija za objekt koji 200 godina nikog nije interesovao.

Međutim, iako je krajem maja trebao biti održan sastanak predstavnika agencije i Medžlisa Islamske zajednice Jajce, na kojem je trebala biti riješena ova situacija, prema svemu sudeći do toga nije došlo.

Iz Medžlisa Islamske zajednice Jajce su kazali kako agencija bespravno upravlja ovim objektom te da su krajem novembra prošle godine predali zahtjev za vraćanje u posjed i upravljanje predmetnim nekretninama. Ističu kako je i načelnik 5. decembra konstatovao da je MIZ Jajce vlasnik te da je pravo medžlisa da upravlja svojom imovinom. Nedugo nakon toga upućen je zahtjev da se vrate ključevi objekta u posjed medžlisa, a kako se to nije dogodilo, odnosno agencija nije pristala na to, 30. januara podnesena je tužba protiv njih.

Medžlis islamske zajednice Jajce reagovao je i na posljednje, kako kažu, subjektivne medijske napise u pojedinim medijima kojim se želi napraviti pritisak na sud.

“Bitno je napomenuti da je medžlisu poznato da je spomenuti objekt proglašen nacionalnim spomenikom i da je svjestan obaveze mjera zaštite i rehabilitacije, ali to nije razlog niti prepreka agenciji da mu kao vlasniku nekretnine preda u posjed. Također, očito je da agencija svojim neosnovanim djelovanjem krši pravo MIZ Jajce na svoju imovinu te njegovo pravo na vakuf. S tim u vezi, posljednji medijski napisi su, prema svemu sudeći, nastojanje da se – u nedostatku pravnih i činjeničnih argumenata – izvrši pritisak na sud i javno mnijenje, a što se ne smije i ne može prihvatiti kao dozvoljeno pravno sredstvo”, stoji u saopćenju MIZ Jajce.

Dodali su kako je Islamska zajednica u BiH prije nekoliko godina prihvatila prijedlog za renoviranje objekta i njegovo pretvaranje u multimedijalni centar, ali da to druge strane nisu prihvatile.

“Na kraju, autorima spomenutih napisa sugerišemo da također pišu i o ugroženosti prava Bošnjaka muslimana, kao što je npr. diskriminacija u obrazovnom sistemu u Jajcu te nedozvoljavanje gradnje munare uz džamiju u Novacima kod Viteza, na vakufskom zemljištu, tj. zemljištu Islamske zajednice”, kaže se u saopćenju koje je potpisao muftija travnički Ahmed ef. Adilović.

Za sada nije poznato u čijoj će nadležnost završiti za neke crkva, a za neke džamija, ali u svakom slučaju nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine bogate historije.

