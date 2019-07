Bio je jedan od najvećih ikada: Slučajno je završio na dvoru, a da nije bilo njega ne bi bilo ni Starog mosta u Mostaru

Advertisements

Njegov najznačajniji rad je svakako Sulejmanova džamija u Istanbulu, piše “Slobodna-Bosna“.

Rođen kao sin armenskih roditelja, a 1511. godine je u Istanbul dospio kao dječak i u početku služio u inženjeriji janjičarske vojske. Godine 1539. Sinan je dobio titulu “prvog graditelja”.

Prvi veliki rad mu je bio Šehzadina džamija u Istanbulu 1548. godine. Sljedeći majstorski rad je Selimova džamija u današnjem gradu Edirne, inače drugoj prijestolnici Osmanskog carstva.

Njegov učenik Mimar Hajrudin Aga je sagradio Stari most u Mostaru i na taj način položio prijemni ispit za Sinanov mentorat. Stari most je također bio projekt velikog Mimara Sinana.

Brojne su zanimljivosti vezane za Stari most, a među njima najviše pažnje privlači jedna legenda, koja kaže: kada je Hajrudin sagradio Most i trebao podići skelu, pobjegao je u obližnje naselje Bijelo Polje. Tu je čekao telala da mu da glas je li most ostao ili je pao u Neretvu kad su se skinule skele. Dani su prolazili, a oni su skidali skelu. Hajrudin je nervozno udarao štapom u jedan kamen. To je toliko dugo trajalo da se stvorio jedan mali zdenac. Konačno mu je došao telal i rekao: ‘Uzgor je, uzgor je’! Kažu da se Hajrudin samo okrenuo i otišao na sjever prema Sarajevu i nikada svoje remek-djelo nije vidio.

Bilo kako bilo, Hajrudin je položio ispit kod velikog graditelja Sinana, a imao je i od koga učiti.

Sinan je na različitim mjestima u Osmanskom Carstvu sagradio čak 84 velike džamije, 52 male džamije, 57 medresa, 7 čitaonica, 18 karavan-saraja, 22 mauzoleja, 46 hamama, 35 saraja, 3 bolnice, 5 akvadukta, 8 mostova i 8 skladišta.

Najveći graditelj u povijesti Osmanskog carstva umro je na današnji dan 1588. godine i sahranjen je neposredno izvan sjevernog zida uz Sulejmanovu džamiju u Istanbulu.

