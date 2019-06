Završena 509. Ajvatovica: Ponosni na svoju vjeru, tradiciju i domovinu

Advertisements

Program današnje svečanosti počeo je jutros kada se veliki broj vjernika predvođen konjanicima iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine iz Prusca uputio ka platou Ajvatovice, prenosi MINA, piše “Klix“.

Okupljenim vjernicima u svojstvu domaćina obratio se muftija travnički dr. Ahmed ef. Adilović koji je uputio riječi dobrodošlice na, kako je kazao, na tradicionalnu smotru kulture i tradicije, koja se na ovim prostorima obilježava više od pet stoljeća.

“Moto ovogodišnjih Dana Ajvatovice je inspirativan: Ponosni na svoju vjeru, tradiciju i domovinu. Ovim motom ukazujemo na tri izuzetno važna elementa našeg identiteta, koji su uvjet za opstanak našeg naroda. Od kako kao narod postojimo na ovim lijepim bosanskohercegovačkim prostorima postoje osporavanja i nasrtaji na te, ali i ostale elemente našeg identiteta, kao što je nacija, jezik itd. Bilo je, a i danas ima, onih koji okrivljuju naše pretke da su napustili vjeru svojih pradjedova, da mi nemamo svoju kulturu i tradiciju, a ni svoj jezik, pa da ne možemo biti ni narod i ne možemo imati svoj jezik i svoju domovinu”, naglasio je muftija dr. Adilović.

Kako je naglasio, Jasno je da se radi o zlonamjernim ljudima, koji imaju pretenzije prema drugim narodima i teritorijama i koji su nerijetko napadali na Bošnjake i domovinu, zbog čega je bošnjački narod doživio deset pokušaja uništenja i istrebljenja sa ovih prostora.

“Naš narod je stoljećima živio u skladu sa principima po kojima drugog ne treba krivo ni pogledati, a kamoli mu zlo činiti. U našoj tradiciji duboko se ukorijenio princip pomoći drugim ljudima, bez obzira na to kako se zovu i koje su vjere i nacije. U tom smislu, posebno je njegovan odnos prema komšiji, u kojem se komšija poštovao skoro kao i vlastita rodbina. Ako smo mi imali šta jesti, ni naše komšije nisu mogle biti gladne. Povijest je zabilježila da naš narod druge nije tjerao da prihvate našu vjeru, a neki su naše pretke prisiljavali da prihvate njihovu vjeru. Također, naš narod nije druge tjerao sa svojih ognjišta i iz svoga zavičaja, a neki su nas protjerivali. Naš narod nije rušio bogomolje drugih, a neki su rušili naše. I u posljednjoj agresiji na Bosnu i Hercegovinu naš narod je čuvao vjerske objekte drugih, a neki su porušili skoro sve džamije i mesdžide do kojih su došli. Konačno, naš narod nikada nije činio genocid nad drugima, a neki nad nama jesu, i to više puta! I opet, naš narod se nije svetio, iako je bilo prilika kada je to mogao. Zato trebamo biti ponosni na našu tradiciju i na njoj graditi našu budućnost”, dodao je dr. Adilović.

Podsjećamo da okupljanje na platou Ajvatovice predstavlja tradicionalno okupljanje bosanskih muslimana u drevnom gradu Pruscu. Iako u sebi ima i vjerskih elemenata Ajvatovica nije samo vjerska manifestacija. Ona ima za cilj okupiti na jednom mjestu veliki broj muslimana i osnažiti ih za budućnost. Stoljećima su se muslimani okupljali na mjestu gdje je, prema kazivanjima, Ajvaz-dedina dova upućena Uzvišenom Bogu raspolutila stijenu i tako Prusac dobio toliko potrebnu vodu.

Od 1949. godine, kada su krvavo spriječili održavanje Ajvatovice, komunistički režim je bio zabranio ovu manifestaciju. To je trajalo sve do 1990. godine, a od tada je Ajvatovica vjerskokulturna manifestacija čiji se sadržaji prezentiraju nekoliko dana u gradovima na području Muftijstva tavničkog.

