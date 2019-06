Tuzlanka Melisa Činić plesom osvaja gradove i države

Advertisements

Na tom putu je osvojila mnoga takmičenja, a nedavno je osvojila titulu pobjednice u regionalnom takmičenju.

Na sceni ćete je prepoznati po kovrdžavoj tamnoj kosi i tagu SHZA. Završila je frizersku školu, ali je pažnju i ljubav usmjerila prema plesu. Kad ne pleše, onda fotografiše ljude i prirodu te kaže kako voli umjetnost.

“Kao mala sam voljela plesati, a moji me baš i nisu shvatali ozbiljno. Tek kada sam napunila deset godina učlanila sam se da treniram ritmičku gimnastiku u školi na plesnoj sekciji. Jedva sam čekala te treninge i školske priredbe da nastupam”, prisjeća se Melisa dodavši kako su njeni prijatelji i porodica smatrali da je ples nešto što će je proći kada upiše srednju školu. Kasnije se, međutim, pokazalo kako je ples nešto što ne prolazi

Melisa se uskoro učlanila u Hip Hop Camp, a zatim počela plesati s ekipom Dirty Angels u Tuzli. Kroz godine zalaganja i rada na sebi te upoznavanje i povezivanje s drugim ljudima koji dijele ljubav prema plesu, Melisa odrasta u djevojku koja svojim specifičnim vještinama u plesu osvaja svaku scenu, publiku i takmičenje na kojem se pojavi.

“Ples predstavlja veliku kariku u mom životu. Mnogi to smatraju glupošću, ali ja ne. Ples mi je pomogao u periodu života kada sam morala odlučiti kako ću odrasti i kako se ponašati. Gubitak roditelja u momentu odrastanja itekako može promijeniti dijete i ako ono nema neku zanimaciju, onda to može pogoršati cjelokupni proces odrastanja i sve može krenuti u lošem smjeru”, priča Melisa.

Ples je za nju predstavljao skrovišt, bijeg od loših stvari, oazu mira u kojoj upoznaje ljude koji žive za ples, baš kao i ona. Uspjeh skromno dijeli sa svim kolegama iz BiH s kojima se redovno sreće na takmičenjima i bez kojih cijela priča ne bi bila onoliko posebna koliko zapravo jeste.

“Kada vidim kako svi mi s Balkana lijepo funkcionišemo skupa, onda za negativne teme u razgovoru nema mjesta. Voljela bih da i političari vide naš Hip Hop Community, da vide kako se slažemo i poštujemo jedni druge. Tada bi se država mnogo bolje razvijala”, ističe Činić.

U budućnosti bi voljela raditi s djecom, jer bi željela prenositi znanje na nove generacije koje će to nastaviti širiti. Što se takmičenja tiče, nestrpljivo očekuje Paris – Red Bull Dance Your Style koji će se održati 12. oktobra. Do sada je osvojila Project 035 u Tuzli, Street Dance Challenge u Sarajevu, Tribute to Floor Killah u Zagrebu i mnoge druge.

“Nikada nisam sanjala ovakav uspjeh, uglavnom zato što ovo radim jer volim, bez obzira na to hoće li biti uspjeha ili ne. Ples će uvijek biti dio mene, a smatram da nikad ne treba odustati od nečega što istinski voliš. Moj prvi cilj na svakom nastupu jeste prenijeti ljubav na publiku i sudije, a onda dolazi sve ostalo”, zaključila je Melisa koja u budućnosti želi putovati i učiti ljude o ljepoti i važnosti plesa, saznaje “Klix“.

