Novalić: Vlada FBiH daje punu podršku Mostaru u povodu kandidature za Europsku prijestolnicu kulture 2024

Vlada FBiH dala je punu podršku Gradu Mostaru u povodu kandidature za Europsku prijestolnicu kulture 2024. godine te zaključila da preuzima dijelom obavezu financiranja infrastrukturnih i programskih sadržaja potrebnih za ovu kandidaturu, stoji u saopštenju.

Premijer Fadil Novalić na konferenciji za medije nakon sastanka sa predstavnicima Gradske uprave Mostara, rekao je da će Vlada odlučno u ovom projektu do kraja stati uz Mostar.

– Učestvovat ćemo u svakom vidu podupiranja i to ravnopravno sa svima koji podržavaju Mostar. To se odnosi na kadrovsku, materijalnu i finansijsku stranu. I to je značajno ponajviše za Mostar. Ovaj grad danas je dobio, rekao bih, jaka leđa, uprkos problemima sa kojima se suočava. Ovo je zdrava tvorevina. Ona može odgovoriti svim izazovima, pa i ovome. Izrazili smo puno povjerenje, a Mostaru valja pobijediti u toj konkurenciji. Tu je izložena ta birana ekipa. Grupa je kvalitetna i mi vjerujemo u nju, rekao je Novalić.

Smatra da je upravo Mostar grad koji može iznijeti jedan ovakav projekat.

– Mostar je oduvijek pokazivao taj senzibilitet za kulturu i umjetnost. Mi smo, u ostatku BiH, uvijek konzumirali tu mostarsku maštovitost i senzibilitet, koja je vezana za ovo podneblje, dodao je Novalić.

Jelka Milićević kazala je da je ponosna što je kao Mostarka podržala svoj grad, dok je Ljubo Bešlić zahvalio federalnoj Vladi, kazavši da vjeruje da će Mostar znati iznijeti kompletan projekat.

