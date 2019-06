Pištolj kojim se ubio Van Gog prodat za 130.000 eura

Advertisements

Anonimni kupac, koji je telefonom iznio ponudu, kupio je zarđali revolver ‘lefoše’, koji nema unutrašnji dio drške, za više od duplo veći iznos od vijednosti koju su procijenili stručnjaci Aukcijske kuće ‘Drout’.

– Radi se o veoma simboličkom predmetu. Činjenica da je to pištolj znači da je to predmet smrti. I ako je Van Gog to što jeste, onda je to zbog njegovog samoubistva, jer je ovaj pištolj bio dio toga – zjavio je aukcionar Gregoar Vejres.

Van Gog je tokom života imao napade psihoze i duboke depresije, a njegova muka često je ispunjavala njegovu umjetnost, bilo da se radi o intenzivno oslikanim autoportretima ili o značajnim radovima kao što su slike ‘Zvjezdana noć’ ili serija slika pod nazivom ‘Suncokreti’.

Holandski slikar čuven je i po tome što je žiletom odsjekao sebi dio lijevog uha, tokom rasprave sa francuskim slikarom Polom Gogenom.

Van Gog je preminuo u 37. godini u blizini Pariza u julu 1890. godine, dva dana nakon što je sebi pucao u grudi.

Pištolj dugo nije pronađen, a oružje koje odgovara opisu onog kojim je Van Gog pucao sebi u grudi pronađeno je tek 60-ih godina prošlog vijeka. Pronašao ga je jedan farmer, nakon čega je oružje došlo u posjed žene čije ga je dijete dalo na aukciju, piše “Srna”.

