Mostar: Otvorena “Spomen soba agresije na Mostar”

Advertisements

Kako prenosi “Mostarski” Pašić je u izjavi medijima podsjetio da je 12. marta 2018. godine postavljen kamen-temeljac za Spomen-sobu, koja se od danas otvara za javnost. On je istakao da je to Spomen-soba agresije na grad Mostar, šta je grad u periodu od 1992. do 1995. godine prošao.

“Ovo je soba sjećanja, nije soba mržnje. Soba sjećanja za mlađe generacije, šta se sve svima nama desilo i da ovo ne smijemo zaboraviti”, rekao je uz ostalo Pašić, dodajući kako njeni eksponati – među kojima su izložena razna improvizirana i druga oružja, koje su borci Armije Republike BiH koristili u odbrani grada, te veliki broj fotografija iz ratnog perioda – govore o ratnom periodu.

Pašić je rekao i da će na ovaj način Udruženje “Sinovi Mahale” obilježavati sve važne datume tokom godine, ne samo Mostara, nego i cijele BiH – rušenje Starog mosta, Uborak, Heliodrom, logori, Prijedor, Srebrenicu, Tuzlansku kapiju, Sarajevo…

Komšić: Budimo ponosni

Poseban gost svečanosti bio je član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željko Komšić, koji je uz ostalo kazao kako neće pristati da se pravda bilo kome “za svoj izbor koji sam načinio 1992. godine”. “Budimo ponosni, ljudi, na sve ono što smo radili u onom najtežem periodu našeg života, govorim za nas kao Bosance i Hercegovce. Nije bilo težeg trenutka za ovu generaciju kojoj i ja između ostalih pripadam. Budimo ponosni na to. To je bio pravi izbor, to je bio ljudski izbor. Sjećajmo se ljudi koji su dali svoj život”, rekao je uz ostalo Komšić.

On je kazao i kako Mostar do danas svjedoči “sudbinu cijele BiH”. “Sve ono što se i dan-danas dešava u Mostaru, i ovdje se možda bolje vidi, jasno se vidi, svjedoči o svemu onome što je BiH prošla, što BiH danas jeste i što građani BiH sutra hoće – stradanje, podjelu, a sutra hoće mir, stabilnost, sigurnost i normalan život za svoju djecu i za sebe”, naglasio je Komšić.

Muftija: Nije mjesto revanšizma

Muftija mostarski Salem ef. Dedović, u svom obraćanju prisutnima, pohvalio je rad Udruženja “Sinovi Mahale”, čestitajući im na tome što rade velike stvari u Donjoj Mahali i čitavom Mostaru, kosmopolitskom, turističkom, svjetskom, evropskom gradu, “koji ovih dana šalje jednu sumornu sliku u svijet, zbog nemara, neodgovornosti i neozbiljnosti onih koji vode ovaj grad”. “I koji bi trebali pod svaku cijenu raditi na način kako radi ovo udruženje, građansko, nevladino, pravi od ovoga grada grad”, poručio je uz ostalo muftija Dedović.

On je još pozvao na izgradnju Mostara, nikakvog isključivog, nego Mostara “po mjeri svih njegovih naroda i njegovih građana, koji u njemu od vajkada žive”.

“Ovo mjesto ovdje koje danas otvaramo, ovo nije mjesto revanšizma. Ovo mjesto nije mjesto koje će nekoga vrijeđati. Ovo mjesto je samo mjesto pamćenja i uspomene”, kazao je muftija Dedović.

Advertisements

loading...

Facebook komentari