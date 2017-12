Promovirana knjiga Ahmeta Davutoglua: Sarajevo je moja ljubav i moj učitelj

Iskustva koja sam imao u Konyi i Istanbulu nisu ista kao iskustva iz Sarajeva, ali Sarajevo je također moj učitelj i moja ljubav. Sarajevo sam volio u odsutnosti, kazao je danas u Sarajevu Ahmet Davutoglu, zastupnik u turskom parlamentu ispred Stranke pravde i razvoja (AK Parti) i bivši premijer Republike Turske, javlja Anadolu Agency.

Advertisements

U Sarajevu je danas upriličena promocija knjige Ahmeta Davutoglua pod naslovom “Civilizacije i gradovi”. Radi se o njegovom djelu koje je na bosanski jezik preveo Mirsad Turanović, a izdala i štampala “Dobra knjiga”.

Davutoglu je u svom obraćanju govorio o gradovima kao učiteljima.

“Moj prvi učitelj bila je Konya, grad u kojem sam rođen, grad Dželaludina Rumija. Svoja prva znaja stekao sam u Konyi, centru Anadolije. Moj drugi učitelj bio je Istanbul, gdje sam stekao obrazovanje, proveo mladost, izgradio svijest, to je grad različitih kultura i civilizacija koje žive u jednoj harmoniji”, kazao je Davutoglu, te dodao:

“Iskustva koja sam imao u Konyi i Istanbulu nisu ista kao iskustva iz Sarajeva, ali Sarajevo je također moj učitelj i moja ljubav. Sarajevo sam volio u odsutnosti”, kazao je Davutoglu, prisjećajući se dana sa bh. studentima u Kuala Lumpuru, za koje kaže da ih je prihvatio kao svoju djecu.

Govoreći o karakteristikama gradova koji imaju zajedničku dušu, Davutoglu je kazao kako su to tri dimenzije harmonije, sa prirodom, sa ljudskim bićima i sa historijom.

“Stvarni gradovi, kad idete tamo, možete vidjeti da postoji harmonija između arhitekture gradova i topografije prirode, postoji harmonija među ljudima koji tu žive i to je refleksija historije. U tom smislu, Sarajevo je grad primjer gradova koji imaju duh”, rekao je Davutoglu.

Osvrnuvši se i na Istanbul, Davutoglu navodi kako ovaj grad uči čovjeka šta je ljubav.

“Prema antičkoj filozofiji, postoje četiri glavna elementa voda, zemlja, zrak i vatra. Istanbul je grad miješanja, odnosno grad gdje ova četiri elementa plešu zajedno. Bosfor je voda, ali nije to voda samo u jednom smjeru, već ljubavna priča između vode i kopna. Ako gledate Istanbulski zaljev vidite brda gdje se susreću zemlja i nebo kao da su zaljubljeni. Onda pogledajte Istanbul tokom izlaska ili zalaska sunca, sunce se pojavljuje kao vatra. Dakle, grad je osnovan na jednoj takvoj topografiji, to je jedna prirodna harmonija”, ističe Davutoglu.

Dodaje također da ako čovjek želi vidjeti duh grada, onda treba hodati ulicama tog grada noću i sam, te će tada vidjeti da grad s njim razgovara. Davutoglu kaže kako to radi i u Jerusalemu i u Sarajevu.

“Kada pogledate Sarajevo. Brda oko grada kao da su tu da bi zaštitila duh grada. Ista ta brda koristili su snajperisti da ubiju grad, ali on se odbranio, odolio je tim napadima. Pogledajte zgrade u Sarajevu, one su tako skromne, ne pokušavaju da budu veće od brda, one poštuju rijeku, zrak, zemlju. Obično gradovi gdje imate ovakav prirodni karakter, to su pretežno gradovi sa vodom, arhitektura se mora uklapati u prirodno okruženje”, dodao je Davutoglu.

Govoreći o uništenju gradova, Davutoglu se prisjeća posjete Mostaru 1996. godine.

“Stari most je bio uništen, ne samo most kao kamen, već je bilo uništeno srce čovječanstva. Gledajući taj prizor, uputio sam molitvu i rekao: ‘Dragi Bože, daj mi da doživim dan kada će ovaj most biti ponovo podignut’”, rekao je Davutoglu.

Bogić Bogićević, nekadašnji član Predsedništva SFRJ, govoreći o Davutogluovoj knjizi, rekao je kako njeno objavljivanje predstavlja jedan poseban kulturni događaj u BiH, te koja, prema njegovim riječima, može pomoći budućim generacijama da multidimenzionalno gledaju na sebe i svijet.

Govoreći o predgovoru knjige koji je napisao Amer Bukvić, direktor Bosna Bank Internacionala (BBI) i jedan od Davutogluovih studenata sa univerziteta u Kulala Lumpuru, Bogićević ističe kako Bukvić, kada govori o karakteru i ličnosti Davutoglua, ide tako daleko da govori i o onom vremenu posvećemom relaksaciji i igranju nogometa, gdje se i tada prepoznao čvrsti karakter Davutoglua, koji je uvijek dodavao loptu igraču koji je može stići i pogoditi.

“Davutoglu govori o gradovima koji su čeda osvajača i tu nabraja Sarajevo, Mostar, Prizren, Skoplje i još neke gradove. Citiram: ‘Oni koji izgube duh svojih gradova ne mogu tu ostati trajno, makar i nastavili politički vladati, a oni koji udahnu duh u gradove biće trajno prisutni na tom prostoru makar izgubili političku vlast’”, rekao je Bogićević.

Na promociji su također govorili i dugogodišnji bosanskohercegovački novinar, analitičar vanjskopolitičkih zbivanja Mufid Memija, profesor na Pravnom fakultetu Fikret Karčić, kao i rektor Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) Tahsin Erkan Ture. Među prisutnima na promociji bio je i gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka.

Advertisements

loading...

Facebook komentari