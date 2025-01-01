Danas se otvara 37. Sarajevski sajam knjige

Objavljeno prije 45 minuta

Danas se otvara 37. Sarajevski sajam knjige

Sarajevski sajam knjige, koji se ove godine 22. do 27. aprila održava pod sloganom “Put knjige/Book Path” simbolično slaveći vezu između prošlosti i budućnosti – između riječi i koda, misli i algoritma, čovjeka i mašine, svečano će biti otvoren danas u Centru Skenderija u Sarajevu.

Ovogodišnje izdanje bit će najveće u historiji sajma, sa rekordnim brojem izlagača i zemalja učesnica, proširenim izložbenim kapacitetima na pet paviljona i snažnijim međunarodnim prisustvom.

Kao najveći kulturno-poslovni izdavački događaj u Bosni i Hercegovini, Sajam već 37 godina okuplja autore, izdavače, distributere, profesore, studente i čitaoce iz cijelog regiona i Evrope.

Na više od 10.000 m² izložbenog prostora izdanja će predstaviti više od 200 izlagača iz zemlje i svijeta.

Počasni gost 37. Sarajevskog sajma knjiga je Kraljevina Španija, u čijoj će organizaciji u prostoru Bosanske kuće biti predstavljena izložba “Španija u svijetu Ive Andrića” autorice dr. Krivke Vidaković Petrov, piše Fena.


