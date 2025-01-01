Danas se otvara 37. Sarajevski sajam knjige…

Sarajevski sajam knjige, koji se ove godine 22. do 27. aprila održava pod sloganom “Put knjige/Book Path” simbolično slaveći vezu između prošlosti i budućnosti – između riječi i koda, misli i algoritma, čovjeka i mašine, svečano će biti otvoren danas u Centru Skenderija u Sarajevu.

Ovogodišnje izdanje bit će najveće u historiji sajma, sa rekordnim brojem izlagača i zemalja učesnica, proširenim izložbenim kapacitetima na pet paviljona i snažnijim međunarodnim prisustvom.

Kao najveći kulturno-poslovni izdavački događaj u Bosni i Hercegovini, Sajam već 37 godina okuplja autore, izdavače, distributere, profesore, studente i čitaoce iz cijelog regiona i Evrope.

Na više od 10.000 m² izložbenog prostora izdanja će predstaviti više od 200 izlagača iz zemlje i svijeta.

Počasni gost 37. Sarajevskog sajma knjiga je Kraljevina Španija, u čijoj će organizaciji u prostoru Bosanske kuće biti predstavljena izložba “Španija u svijetu Ive Andrića” autorice dr. Krivke Vidaković Petrov, piše Fena.

