Održan veliki koncert KUD-a Blagaj

Veliki koncert Kulturno-umjetničkog društva Blagaj održan je sinoć u Domu kulture u Blagaju. Povod za održavanje bio je 77. rođendan društva, a na koncertu su se osim članova KUD-a Blagaj predsatavili i prijatelji iz Kiseljaka – članovi Kulturno-umjetničkog društva Izvor – Kiseljak. Organizaciju su pomogli Ministarstvo kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine, Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona i Grad Mostar.

Prisutne je u ime domaćina pozdravio predsjednik KUD-a Blagaj Nihad Jašarević, a obratio se i predsjednik Gradskog vijeća Đani Rahimić. Uručene su zahvalnice i pokloni, a članovi KUD-a na kraju su imali iznenađenje za predsjednika, potpredsjednicu i koreografa. Osim sjajnih folklornih izvedbi, bila je to večer dobre pjesme. Predstavili su se Alija Kasumović i Anida Mehremić.

Prvi kulturni događaji u drevnom Blagaju prema sačuvanim dokumentima i predanjima dogodili su se 1907. godine. Organizovalo ih je Muslimansko društvo Gajret. Nakon Drugog svjetskog svjetskog rata, nastalo je Kulturno-prosvjetno Društvo “Jedinstvo“ koje je sa raznovrsnim programom predstavljalo na manifestacijama diljem bivše države i izvan njenih granica. Od 1971. “Jedinstvo” je organizovalo smotru folklora pod nazivom “Susreti prijateljstva“, koja je ove godine imala 42. izdanje. Godine 1999. održana je obnoviteljska skupština na kojoj je donesena odluka da društvo promijeni naziv u KUD “Blagaj“.

Facebook komentari