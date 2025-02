Grenel se više ne bavi Srbijom: Tramp ga postavio na čelo umjetničkog centra da se bori protiv „Dreg performansa“

Grenel, koga u Beogradu, gledaju kao „ključnog čoveka“ koji bi pomogao interesima Vučićeve vlasti u novoj američkoj administraciji, tako će se ubuduće baviti umetnošću, umesto međunarodnim odnosima i bezbjednošću.

U objavi na društvenim mrežama u ponedeljak, Tramp je napisao:

„Rik deli moju viziju ZLATNOG DOBA američke umetnosti i kulture i nadgledaće svakodnevni rad Centra. NEMA VIŠE DRAG ŠOUA ILI DRUGE ANTIAMERIČKE PROPAGANDE – SAMO NAJBOLJE. RIK, DOBRODOŠAO U SVET ŠOU BIZNISA!“

I am pleased to announce that Ric Grenell will serve as the Interim Executive Director of The Kennedy Center. Ric shares my Vision for a GOLDEN AGE of American Arts and Culture, and will be overseeing the daily operations of the Center. NO MORE DRAG SHOWS, OR OTHER ANTI-AMERICAN…

