ISLAMSKA ZAJEDNICA PLAV-GUSINJE U NEW YORKU ŠALJU POMOĆ ZA PODRUČJE POGOĐENO ZEMLJOTRESOM U TURSKOJ

Zemljotres ogromne razorne moći, rušenjem stambenih objekata, izazvao je opću tragediju; do sada je u Turskoj 7.108 osoba poginulo, a 40.910 je povrijeđeno, dok je u Siriji život izgubilo najmanje 2.530 osoba, a 4.645 je povrijeđeno. Nažalost, brojke se povećavaju iz sata u sat.

Zbog tragedije turskog i sirijskog naroda zavladao je muk u cijelom svijetu; državnici šalju telegrame, vlade pomoć u raznim vidovima, spasilačke ekipe…

Bošnjaci Bosne, Sandžaka i Kosova državu Tursku doživljavaju na poseban način. U Republici Turskoj prema procjenama živi više od sedam miliona Bošnjaka porijeklom iz Bosne i Sandžaka, tako su ovu tragediju turskog naroda doživjeli kao ličnu tragediju koja ih je ujedinila. Na svakom koraku Bošnjaci pokazuju bratsku suosjećajnost prema žrtvama zemljotresa, time humanost i solidarnost, od Bosne, Sandžaka, Kosova, zemalja zapadne Europe pa do Amerike.

Bošnjaci u New Yorku i New Jerseyu kroz svoje džemate i nacionalnu organizaciju BANA, odmah su se organizirali u sakupljanju onog što je najpotrebnije ovog momenta.

Islamska zajednica i Kulturni centar Plav-Gusinje u New Yorku kao i uvijek do sada kada je najpotrebnije, brzo se organiziraju, tako su i ovoga puta pokrenulie akciju prikupljanja novčanih sredstava među svojim članovima i prijateljima. Također pozvali su sve u bošnjačkoj komuni u New Yorku da u vakufskim objektima ove zajednice, Ali pašinoj džamiji u Astoriji i Bošnjačkom islamskom kulturnom centru – Richmond Hill, doniraju odjeću, obuću, ćebad, kao i sve što može biti od koristi onima koji su preživjeli ovu tragediju a ujedno sve su izgubili u ruševinama razornog zemljotresa. Jedini uvjet je da sva garderoba bude čista, uredno složena, kako ona nova tako i korištena.

– Dijelimo bol sa bratskim turskim i sirijskim narodom. Molimo Allaha dž.š. da žrtvama podari Džennet, pordicama veliki sabur. Do sada smo skupili preko 50,000 dollara u novcu i više kontjenera garderobe, koje su upravo od Ali pašine džamije odvezeni tri puna kamionima ka JFK aerodromu, dok jedan veliki kamion od Bošnjačkog islamskog kulturnog centra Richmond Hill, a dalje će preuzeti turske humanitarne organizacije i odnijeti tamo gdje je najpotrebnije. Zahvaljujem se svima donatorima koji su se, zaista, ekspresno odazvali i donirali prema svojim mogućnostima, – rekao je h. Ago Kolenović, predsjednik IZ Plav-Gusinje u New Yorku.

Prema riječima Kolenovića, akcija prikupljanja sredstava i garderobe se nastavlja, može se odložiti u prostorijama Ali pašine džamije u Astoriji i Bošnjačkom islamskom kulturnom centru – Richmond Hill, od 12 sati poslije podne do 20 sati navečer, do srijede navečer 15. februara 2023. Preporučujemo da za svaki slučaj prije odlaska pozovite imame ili nekoga od članova odbora ove zajednice da se posvajetujete o uručivanju humanitarne pomoći. Nočane donacije moći će se uplatiti do28. februara 2023. godine.

U Bošnjačko-američkoj nacionalnoj asocijaciji za nešto više od 24 sahata prikupljeno je više od $16000, akcija još uvijek traje.

– Bošnjačko-američka nacionalna asocijacija (BANA) pokrenula je humanitarnu akciju kako bi olakšali porodicama stradalih. Zahvalni smo svim donatorima koji su uvijek susretljivi, humani i na usluzi da pomognu onima koji su u nevolji. Tako je i ovog puta, – kaže dr. Mersim Ziljkić, predsjednik BANA.

Za direktne uplate na račun BANA putem Zelle koristite e-mail bana-usa@outlook.com.

Facebook komentari