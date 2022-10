Srce za djecu oboljelu od raka: Mališani iz Sarajeva donirali kosu za male heroje

Akcija je organizirana u Sarajevu, a za četiri sata više od 200 osoba odazvalo se pozivu.

Udruženje ”Srce za djecu oboljelu od raka” organiziralo je šestosatno darivanje kose u okviru Projekta ”Moja kosa tvoja kosa”, a kažu da je to jedan od najhumanijih projekata u Bosni i Hercegovini, ali i šire.

Uime Udruženja Atifa Buldić-Bešić novinarima je kazala da je ovo četvrta akcija šišanja i darivanja kose.

“Veliki broj ljudi koji se odazivaju ovoj akciji je nešto što ohrabruje. Znamo da imamo društvo na koje se možemo osloniti, imamo dobre ljude koji će uvijek biti tu za našu djecu, za naše roditelje”, rekla je Buldić-Bešić.

Do sada su, navodi, u okviru ovog projekta napravili 57 perika, deset perika je reparirano, a mjesečno imaju 240 sati rada na perikama. Do do sada je više od 11.500 osoba dalo svoju kosu za izradu perika.

Buldić-Bešić je navela da je prema podacima iz sarajevske i tuzlanske bolnice u procesu intenzivnog bolničkog liječenja oko 40 djece.

“Pratimo svjetski trend u izlječenju, oko 80 posto djece pobijedi bolest”, naglasila je.

Uporedo s akcijom doniranja kose koja je počela u 11 , a završava u 17 sati u Sarajevo City Centru, u toku je humanitarna akcija gdje svi posjetioci koji ne ispunjavaju uslove za doniranje kose mogu kupiti biorazgradivi balon ili bedž čime doniraju pet maraka za Projekt ”Moja kosa tvoja kosa”.

Oni koji se odluče donirati kosu moraju imati nefarbanu i netretiranu kosu, suhu i čistu, ali i da donirani dio bude minimalno 30 centimetara. prneosi “Radiosarajevo “.

