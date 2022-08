Otac troje mališana treba našu pomoć

Apel pokrećemo za 31-godišnjeg Enisa Memića iz Blagaja, oca troje mališana, kojem je neophodna operacija, kako bi mogao bez problema raditi i izdržavati svoju petočlanu porodicu. Molimo vas za podjelu apela ili poziv na broj 17045 kojim donirate 2 KM!

Enis je kao dvanaestogodišnjak doživio nesreću motornom pilom, što je uzrokovalo povredu lijeve noge od koljena do pete. Tom prilikom je došlo do potpunog presijecanja arterije, vene, živca i puknuća dijela mišića. Nakon dvije operacije u Sarajevu, doktori su uspjeli djelomično rekonstruisati dijelove noge, što je Enisu omogućilo relativno dobru pokretljivost uz pomoć štaka. Međutim, 2010. godine na peti mu se pojavila rana koju su doktori pokušavali zaliječiti antibioticima, kremama i melemima, ali nažalost bezuspješno. Ustanovljeno je da ima infekciju kosti uzrokovanu inicijalnom povredom noge, a rana se od tada gotovo nikada nije smirila.

S o obzirom na to da se stanje rane često pogorša, te mu time oteža svakodnevni rad, Enisova želja je dugoročnije rješenje kako ne bi bio spriječen da zarađuje i brine adekvatno o svojoj supruzi, dvogodišnjoj kćerkici Daliji, trogodišnjoj Daniji i petogodišnjem Darisu. S obzirom na to da u BiH nemaju rješenje za njegov problem, Enis je samoinicijativno uradio MRI snimak i poslao u Tursku na konsultacije. Na osnovu snimka, doktori bolnice u Turskoj su također dijagnosticirali osteomijelitis (infekciju kosti), te predlažu operaciju kojom bi se to moglo zaliječiti.

Troškovi dijagnostičkih pregleda, operativnog zahvata i terapija iznose 15.500 eura.

Pored poziva na broj 17045 (dostupan svim operaterima u BiH) Enisu možete pomoći donacijama izvršenim na platformi Pomoziba.org klikom na opciju DONIRAJ ODMAH, ili putem Paypala i standardnih računa pomoziba.org sa naznakom “Enis Memić”.

Račune za uplate možete naći na OVOM LINKU.

Facebook komentari