Malom Abasu hitno potrebna naša pomoć u borbi protiv teške bolesti

Predračun klinike iz Turske za Abasove dijagnostičke pretrage iznosi 10 000 €.

“Poslije duge bitke za potomstvo Abasa smo dobili nakon treće trudnoće. Došao je na ovaj svijet u 30 sedmici, rodio se sa 1.650 grama u Sarajevu. Proveo je 19 dana u inkubatoru. Nakon mjesec dana izašao je iz bolnice. Abas je napredovao dok nije napunio 16 mjeseci. Tada smo otkrili da ima problem sa jetrom i štitnom žlijezdom. Što se tiče štitne, ima dvije dijagnoze hashimoto i hipotireoza, a što se tiče jetre još nema tačnu dijagnozu. Trenutno se vodi pod dijagnozom cistična fibroza. Išli smo doktorima gdje god nam se ukazala prilika. U zadnje vrijeme bili smo u Zagrebu više puta. Zadnju godinu Abasa vodi doktor iz Beograda Vojislav Perišić i on misli da treba Abas uraditi genetiku na rijetku jetrenu bolest koja se zove produktivno familijarna intrahepatična kolestaza, ali to u našoj državi i regionu nema i traži da se ponovi genetika na Cističnu fibrozu koju također ne rade u našoj državi”, rekao je dječakov otac Safet Rujanac.

Abasu je već jednom rađena genetika na Cističnu fibrozu u Češkoj, ali nisu uspjeli 100 posto utvrditi dijagnozu.

“Nakon pet mjeseci morali smo ponoviti tu genetiku. Uzeta je krv od roditelja i djeteta, morali su uraditi širu paletu gena, zato je uzeta krv od sve troje, pošto je prva genetika nejasna. I taj nalaz nikad nije došao, a već je prošlo dvije godine. Poslali smo sve Abasove nalaze u Tursku jer nam je to jedina nada da će Abas tamo dobiti dijagnozu, jer tamo rade genetiku na sve moguće bolesti. Zamolio bih sve dobre ljude nam pomognu da dođemo do tačne dijagnoze kako bi mogli liječiti našeg Abasa. Inače on se rodio nakon što smo izgubili troje djece i nakon njega supruga više ne može rađati. Sad mu je četiri i po godine, a ima samo 14 kg, tj. duplo je manji od svojih vršnjaka. Centar ravnoteže i motorika mu je dobra i kad nema bolove on je jedan veseo dječak”, zaključio je Rujanac.

Želite li pomoći četverogodišnjaku u borbi, kontaktirajte Safeta Rujanca na 062/240-811 ili uplatite novac na 199-053-00602722-56, IBAN BA39 1990 5300 6027 2256 (Sparkasse Bank) na ime Safet Rujanac.

Uplate iz inostranstva možete izvršiti na sljedeći broj računa: Sparkasse Bank DD BiH, SWIFT CODE: ABSBBA22, IBAN: BA391990530060272256, sa naznakom za liječenje Abasa. Primalac: Safet Rujanac, ulica Rujanci bb, 70 220 Donji Vakuf, Bosna i Hercegovina.

