Želja djeteta iz kuće koja prokišnjava: Zamišljam sobu, da ima krevet i sto…

Ne biraju, ali priželjkuju novi dom i na tom putu odlučila im je pomoći humanitarna organizacija „4life“.

Pokrenuli su akciju prikupljanja sredstava za izgradnju kuće.

Huse Redžić, bivši je borac koji se prije 28 godina nije mnogo dvoumio između života u miru Sloveniju i života u ratu u Bosni i Hercegovini. Hrabrost da brani državu i svoj narod bila je jača od bilo čega. Birao je odbranu i odlučio se na povratak. Dane i noći provodio je pod kišnom granata u 7. Korpusu, a danas u miru u svom je domu u cazinskom Polju – bez posla, narušenog zdravlja i bilo kakvih primanja. U dvije prostorije, koje prokišnjavaju živi Huse sa suprugom i dvoje maloljetne djece. Od skromne i tek povremene zarade, uredio je dom onako kako je mogao.

„Prokišnjava, volio bih da se dom uredi zbog djece. Ja to nisam u stanju napraviti nikada. Uradio sam šta sam mogao. Ne radim nigdje, školujem dvoje djece. Radim za dnevnicu, i to je sve što imam. Ali ne žalim se. Želja mi je samo da se to napravi zbog djece, a meni šta Bog da. Meni odgovara i jedna soba“, započinje svoju priču Huse Redžić, skroman čovjek kojeg nisu zaboravile komšije, prenosi “Radiosarajevo“.

Godinama unazad ovoj porodici dokazuju da još uvijek postoji ljudskost, a sada su, na inicijativu komšije Huseina Redžića, poželjeli da porodici Redžić izgrade novi, uslovniji dom.

„Iz mnogo razloga, jedan od njih je njegov doprinos u ratu. Poslije završetka rata ostao je narušenog zdravlja, nije imao priliku da se zaposlo. Ima dvoje djece, zaslužuje da mi kao građani komšije i prijatelji damo maksimalni doprinos da uspijemo u ovom projetku“, kaže Mehmed Redžić, jedan od četiri koordinatora akcije za izgradnju kuće, imenovani ispred organizacije „4life“. Pored Mehmeda, u akciju izgradnje kuće uključeni su Husein, Aziz i Dženis Redžić.

Ali, za Husu, njegovu suprugu Zemku i njihove dvoje djece, nova kuća još uvijek je samo san. Vjeruju da će se ispuniti uz pomoć donatora, dobrih ljudi.

„Zamišljam već sada kako će to sve izgledati. Samo da bude toplije, da djeca imaju svoju sobu, da im ne smetamo dok imaju nastavu“, priča nam Huse dok se u razgovor se uključuje i njegova supruga Zemka.

„Želimo to najviše zbog djece, da djeca imaju svoje sobe. Skromno, ništa drugo. Onako, kako se i koliko može. Želja nam je samo to jer su sad u jednoj sobi, priča Husina supruga Zemka.

Njihovu kćerku Ernu, koja je šesti razred, zatekli smo u njenoj sobi, u kojoj provodi najviše vremena. Nije to soba onakva kakvom zamišlja novu, ali je jedina koju ima i dijeli je sa bratom koji je deveti razred.

„Zamišljam novu sobu- da ima krevet i sto“, rekla nam je Erna.

Porodica Redžić, ne gubi nadu. Humanitarna organizacija „4life“ pokrenula je akciju izgradnje kuće, a to je prilika svim ljudima da priskoče u pomoć skromnim novčanim prilozima kako bi im u što skorije vrijeme želja bila ispunjena. Hoće li Erna, poput svojih vršnjaka, konačno imati svoju sobu i hoće li prizori koje zamišlja postati stvarnost – ovisi od svih nas.

„Ta porodica je vrijedna. Trudi se i bori za opstanak. Zamolio bi sve ljude dobre volje, građane, prijatelje, komšije da se priključe akciji da im ostvarimo i ispunimo želju, koja je, vjerujem, njihova životna želja“, poručuje na kraju Mehmed Redžić, koordinator organizcije „4life“.

Kako pomoći

Svoje novčane donacije možete uplatiti na slijedeće račune:

PayPal: office@society4life.com

Naznaka: 20021 ili Huse Redzic

Za uplate na račun “4Life” u Austriji:

VKB Bank

Empfänger: 4Life

Leonding, Austrija

Empfänger IBAN – AT401860000010449825

BIC – VKBLAT2L

Verwendungszweck ( 20021 ili Huse Redzic)

Za uplate iz BiH:

Ured “4Life” u Bosni i Hercegovini

Ulica 101.MUKBR bb

77220 Cazin

Transakcijski račun Ureda “4Life” u Bosni i Hercegovini: 132-260-20221387-52

Bank: “NLB BANKA” d.d. Sarajevo

Naznaka: 20021 ili Huse Redzic

