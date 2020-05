Više od 77 hiljada ljudi učestvovalo u globalnoj humanitarnoj utrci

Nina Zarina iz Rusije pobijedila je drugi put zaredom u ženskoj konkurenciji prešavši 54,23 kilometara, prije nego ju je „uhvatilo“ virtuelno presretačko auto. Britanac Michael Taylor bio je najbolji u muškoj konkurenciji sa pređenih 69,92 km.

U tačno 11 sati ujutro po koordiniranom svjetskom vremenu, takmičari u 104 zemlje širom svijeta počeli su da trče, bez obzira da li je u tom trenutku bio dan ili noć u njihovim mjestima. Od Austrije do Australije i od Tanzanije do Tajvana, svi su trčali poštujući lokalne propise o međusobnoj udaljenosti osoba. To je bilo moguće zahvaljujući aplikaciji uz pomoć koje je svako mogao trčati individualno svojim pravcem. Svaki takmičar se kretao dok ga nije uhvatilo famozno presretačko vozilo, odnosno pokretna ciljna linija.

„Svi smo se suočili sa ograničenjima i zabranama u proteklim sedmicama, ali situacija se sada popravlja. Međutim, ljudi koji su povrijedili kičmenu moždinu su u nekoj vrsti karantina čitav život. I oni sanjaju ponovnoj slobodi i da opet mogu raditi stvari koje su nekoć voljeli“, rekla je Anita Gerhardter, generalna direktorica neprofitne organizacije Wings for Life, čija je misija pronalazak lijeka za povrede kičmene moždine.

„Danas se okupilo više od 77 hiljada ljudi da bi dali nadu i pomogli da se jednog dana okonča ovaj trajni karantin“, dodala je ona.

U posljednjim minutama ostala su samo dvojica trkača i to britanski debitant Michael Taylor i dvostruki globalni prvak utrke Aron Anderson iz Švedske. U veoma napetoj završnici Taylor je bio taj koji je prevladao sa pretrčanih 69,92 kilometra nasuprot 68,15 Andersonovih kilometara. Braneći krunu u ženskoj konkurenciji, Ruskinja Nina Zarina sa pretrčanih 54,23 km slavila je ispred prvakinje iz 2017. godine, Dominike Stelmach iz Poljske, koja je pretrčala 2,98 kilometara manje.

U najmasovnijoj globalnoj humanitarnoj utrci učestvovale su i slavne osobe iz svijeta sporta, među kojima i legendarni skijaši Lindsey Vonn i Marcel Hircher, te teniser Dominic Thiem.

„Nevjerovatno je da se toliko ljudi okupilo na ovoj utrci. Nema druge poput ove. Toliko događaja je otkazano, no ostala je ova jedna stvar u kojoj smo svi mogli učestvovati zajedno za plemenit cilj“, rekla je Vonn, ponajbolja skijašica svih vremena.

Njen kolega, austrijska skijaška legenda Marcel Hircher, naveo je da je bilo sjajno učestvovati u Wings for Life World Run utrci: „Trčanje uz pomoć aplikacije je nešto novo i veoma zabavno. Stvarno je posebno kada imate na umu da je 77.000 ljudi startalo u istoj sekundi.“

Dominic Thiem, treći teniser svijeta, zaključio je da je Wings for Life World Run utrka sjajna stvar: „I s dobrim povodom, jer se nadam – i prilično sam siguran – da ćemo jednog dana biti u mogućnosti izliječiti povrede kičmene moždine. To će biti poseban i sigurno veliki dan u historiji.“

Colin Jackson, sportski direktor Wings for Life World Run utrke, prokomentirao je način na koji je svijet prigrlio mogućnost da učestvuje u utrci kao nešto veličanstveno. „To pokazuje kako su ljudi gladni da se povežu jedni s drugima. I da izađu i kreću se! Takođe mislim da postoji i snažna želja da se čini dobro“, rekao je trostruki svjetski prvak u disciplini 110 metara s preponama, te dodao: „Sa sportske strane, vidjeti kako Michael i Nina daju sve od sebe protiv tog viruelnog presretačkog auta je bilo izvanredno. Ovo je bio poseban dan.“

Organizatori su objavili i datum osmog izdanja utrke koje će se održati u 9. maja 2021. godine.

loading...

Facebook komentari