Bosanac u Njemačkoj uradio gestu čime je sve zadivio: Kupio radniku terenac od 45.000 maraka!

Masovan odlazak

Ovaj nesvakidašnji gest pozitivna je priča u moru onih o izrabljivanju bh. radne snage, koja, trbuhom za kruhom, masovno odlazi da radi u Njemačku, a često se u rodnu državu vrate stopom, bez marke u džepu.

Prema riječima Avdispahića, uopće se nije dvoumio kad je čuo da je Stojanović izrazio želju da ima automobil Hyundai.

– Bio sam radnik i znam šta znači raditi, pokušati nešto ostvariti. Slaven je izrazio želju da ima taj terenac, ali bijeli. Odmah sam došao na ideju da mu to kupim u znak zahvalnosti za veliki doprinos koji daje mom preduzeću – govori on.

Iako nije uspio naći bijeli, kupio je sivi, a potom platio da ga ofarbaju u bijelu boju. Kad je na proslavi firme, uz vatromet, uručio radniku ključeve automobila, svi su bili u šoku.

– Niko nije mogao vjerovati da sam to učinio. Slaven je, također, ostao zatečen. Ali, odlučio sam da nagradim njegov trud. On mi je desna ruka i zaslužio je to. Rekao sam radnicima da s ovim neću stati, činit ću to i ubuduće – govori Avdispahić te dodaje da ovo ne radi zbog medijske pažnje nego da bude primjer drugim ljudima, privatnicima, za koje tvrdi da mogu učiniti isti gest i pomoći te motivirati radnike.

Podijelio paketiće

Iako njegova građevinska firma, koju je osnovao 2006. godine, posluje itekako uspješno te stalno nagrađuje radnike i njihovu djecu, ovaj humanista i ljudina nije zaboravio ni na svoje Zeničane.

Maksuz je došao u grad čelika i paketićima obradovao učenike Područne škole “Aleksa Šantić” u Dolači, koju je i sam pohađao.

Neizmjerno sam mu zahvalan

Radnik Stojanović nije krio oduševljenje što mu je Avdispahić ispunio jednu od životnih želja.

– Veliko hvala firmi i čovjeku koji je prepoznao i znao nagraditi rad i trud radnika, a ovo nije jedini put da je to učinio. Neizmjerno sam mu zahvalan. Ovo je velika stvar za mene – napisao je Stojanović, prenosi “Avaz“.

