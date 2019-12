Bh. pjevač u borbi za život: “Ljudi uplatite Bakije, ja umirem”

Muamer Bjelak široj javnosti u Bosni i Hercegovini ali i šire poznat po učešću u nekoliko bosanskohercegovačkih i regionalnih muzičkih programa, bio je gost u novom izdanju jutarnjeg programa “Udri muški”, gdje je sa svim gledateljima “O Kanala” i slušateljima radija “Otvorena mreža” podijelio detalje teškog zdravstvenog stanja koji mu trenutno ne dozvoljavaju da se vrati svakodnevnim životnim navikama.

Njegova neumorna borba za život se nastavlja, no i ovaj put kroz istu ne smije ići sam, Bjelak treba našu pomoć.

Pogrešne dijagnoze, čekanja, nedostatak novca za dalje liječenje, ustanovljena zaraza bakterijom streptokok, znatno su narušila njegovo zdravlje. Nije se usudio imati operaciju u Bosni i Hercegovini jer kako kaže “doktorima ne vjeruje ništa.“

Muamer Bjelak obišao je sve klinike i jedva ostao živ. Bakterija streptokok dodatno je oslabila njegovo zdravstveno stanje i na kraju se njen uticaj odrazio na Muamerovo srce.

I sada, da bi ostao živ, potreban mu je hitan operativni zahvat na srcu za koji je potrebno obezbijediti 31 hiljadu eura.

Borba za preostalih 11 hiljada eura se nastavlja, a sve kako bi Muamer bio operisan 12. februara 2020. godine u poznatoj klinici AKH u Beču.

“Problem je nastao prošle godine u martu. Tri mjeseca sam imao temperaturu svaki dan po 40. Prvih dana odmah sam se počeo javljati doktoru, gdje su mi rekli da imam problem sa bubrezima. Ja sam doktorima tad govorio kako sumnjam da je to u pitanju, nešto mi zraka fali, možda nešto nije u redu s plućima. Kažu oni meni bubrezi su u pitanju. Jedno vrijeme sam liječio bubrege, i primijetio sam napredak, iako je visoka temperatura bila konstantna. Govorio sam kako kroz mene prolazi neka struja, da se nešto dešava, da nešto nije u redu. ‘Ne to nije struja’, ‘nemoj pričati budalaštine’, tješili su me doktori. Onda smo na kraju liječili i ta pluća. Nakon toga su rekli kako nisu pluća u pitanju nego štitna žlijezda, pa smo liječili štitnu žlijezdu. Poslije štitne smo liječili oči. Sve je to trajalo neka tri mjeseca prije hospitalizacije. Kad smo otišao gore da me prime, obavljao sam dosta pregleda, pa sve tako u krug, jednom starom doktoru sam rekao: ako me ne primite barem kod zubara da legnem, molim vas uplatite Bakije za jedno pet dana tamo jer ja umirem“, tvrdi Bjelak u razgovoru za “O Kanal“.

Cijeli razgovor pogledajte u nastavku, a već danas, ako ste u mogućnosti, pridružite se borbi da troje djece ne ostane bez oca. Sa dobrom namjerom nikad nećete zakasniti, zato ponavljamo, budimo i ovog puta humani.

