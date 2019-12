“Moto mrazevi” paketićima obradovali štićenike u “Dom porodica”

Članovi zeničkog moto kluba ‘Condor’ obučeni kao Djeda Mrazevi na motociklima obradovali su u nedjelju ujutro štićenike Dječijeg doma Dom porodica iz Zenice, javlja Anadolu Agency (AA).

Zenički ‘Moto mrazevi’ okupili su se sa motociklima na Trgu Alije Izetbegovića u Zenici, nakon čega su prodefilovali ulicama Zenice uprkos jakoj kiši te nastavili do Dječijeg doma ‘Dom porodica’ gdje su ih dočekali štićenici tog doma.

Sredstva za paketiće skupljali su sami uz pomoć građana Zenice koji su imali priliku da doniraju novac kako bi se obezbijedili paketići u svojevrsnoj tradicionalnoj akciji koja traje već 14 godina.

Robert Mijač, predsjednik MC ‘Condor’ rekao je kako je to projekat ovog zeničkog moto kluba već 14 godina zaredom.

“Naš klub radi ovo već 14 godina zaredom. To je projekat koji mi krenemo od četvrtka raditi i ljudi su prepoznali našu dobru volju i pomognu nas građani koji su to prepoznali i zajedno s nama omoguće sredstva za paketiće. Posljednje dvije godine preko udruženja ‘Žene Nemile’ obradujemo i djecu sa posebnim potrebama, imamo 14 štićenika kojima smo uljepšali dan i Novu godinu. Za ‘Dom porodica’ pripremili smo nekih 70 paketića s tim da smo i za bebe kupili pelene i kreme. Četrnaest godina to radimo, bilo da je snijeg, kiša ili led, mi rizikujemo i sjednemo na svoje motore zbog djece koja se obraduju motorima i Djeda Mrazevima na motorima. Vremenski uslovi su nam nebitni i radimo to od srca“, rekao je Mijač.

Draženka Subašić, direktorica JU ‘Dom porodica’ rekla je kako ova manifestacija predstavlja veliku radost za štićenike u ovoj ustanovi.

“Iako mnogo godina dolaze kod nas, mi sa nestrpljenjem već od 1. decembra očekujemo ovu manifestaciju i radujemo se jer znamo da će nam doći. Ovo je jedan zanimljiv način da se djeca obraduju, pogotovo mlađoj populaciji su interesantni ovi nestašni momci na motorima, pogotovo kada dođu u odijelima Djeda Mrazeva. Mi smo i ove godine priredili priredbu za njih da pokažemo koliko smo talentovani, pokažemo koliko volimo praznike i da radost podijelimo sa svima vama“, rekla je Subašić te dodala kako u ovoj ustanovi trenutno boravi 89 štićenika.

Nakon što su obučeni kao Djeda Mrazevi na motociklima pristigli pred zgradu Dječijeg doma Dom porodica, motoristi zeničkog kluba ‘Condor’ podijelili su paketiće štićenicima koji su im se kratkom priredbom odužili za akciju koju su motoristi organizovali za njih. Ove godine zenički ‘Moto mrazevi’ uručili su oko 70 paketića štićenicima Dječijeg doma ‘Dom porodica’.

