Sarajlije donirale kosu za djecu oboljelu od raka

Ovogodišnja akcija doniranja kose je najposjećenija akcija do sada, a direktor Udruženja Srce za djecu oboljelu od raka Fikret Kubat kazao je kako je do 13 sati već 271 jedna osoba donirala kosu, ali i kako još veliki red njih čeka kako bi to isto uradili.

“Toliko nam je veliko srce jer imamo toliku podršku ljudi. Kad darujete nekome svoj dio tijela, ostajete povezani. Svi ovi donatori su velika podrška nama i našoj djeci. Toliko empatije i toliko ljubavi ima, to nam je najvažnije. Do sada smo napravili 3.600 perika. Osim doniranja kose moguće je kupiti i balon ispred SCC-a, košta simboličnih 5 KM, a pomaže u finansiranju ovog projekta kako bi mogao funkcionisati svih 365 dana u godini“, rekao je Kubat.

Dodao je kako projekat već postaje tradicionalan, ali i kako već ruši sve barijere i postaje prepoznatljiv u BiH i regiji. Organizatorima je, kaže, veoma drago što se ovakva humana inicijativa toliko proširila.

“Mnogo mi znači ovaj projekat. Drago mi je što mogu biti glas ovih ljudi, ovog Udruženja… Ponosna sam na sve naše ljude, njihovu djecu, što su u ovolikom broju došli ovdje. Ponosna sam i na priču koja se dešava ispred SCC-a gdje se prodaju baloni“, kazala je Amra Džeko, dodavši kako u užurbanosti i gužvi u životu zaboravljamo kako smo svi dobri ljudi i kako možemo dosta toga uraditi jedni za druge, prenosi “Klix“.

